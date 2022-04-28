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Путин провел разговор с президентом Индонезии - РИА Новости, 28.04.2022
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Путин провел разговор с президентом Индонезии
Путин провел разговор с президентом Индонезии - РИА Новости, 28.04.2022
Путин провел разговор с президентом Индонезии
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Индонезии Джоко Видодо обсудил работу G20 и ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T18:09
2022-04-28T20:54
саммит g20
в мире
россия
индонезия
владимир путин
джоко видодо
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Индонезии Джоко Видодо обсудил работу G20 и ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе индонезийской стороны."Обсуждены вопросы российско-индонезийского взаимодействия, а также, с учетом председательства Джакарты в "Большой двадцатке", различные аспекты деятельности этого объединения. &lt;…&gt; Лидеры условились о дальнейших контактах", — говорится в заявлении.Также Путин по просьбе индонезийского лидера изложил российскую оценку ситуации на Украине в контексте ведущейся специальной военной операции.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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саммит g20, в мире, россия, индонезия, владимир путин, джоко видодо
18:09 28.04.2022 (обновлено: 20:54 28.04.2022)
 
Путин провел разговор с президентом Индонезии

Президент Путин по телефону обсудил с индонезийским коллегой Видодо работу G20 и Украину

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Индонезии Джоко Видодо обсудил работу G20 и ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе индонезийской стороны.
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"Обсуждены вопросы российско-индонезийского взаимодействия, а также, с учетом председательства Джакарты в "Большой двадцатке", различные аспекты деятельности этого объединения. <…> Лидеры условились о дальнейших контактах", — говорится в заявлении.
Также Путин по просьбе индонезийского лидера изложил российскую оценку ситуации на Украине в контексте ведущейся специальной военной операции.
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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Саммит G20В миреРоссияИндонезияВладимир ПутинДжоко Видодо
 
 
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