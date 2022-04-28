https://ria.ru/20220428/finansirovanie-1785884783.html

ROWI: оборотное финансирование поможет МСБ приспособиться к любым условиям

ROWI: оборотное финансирование поможет МСБ приспособиться к любым условиям - РИА Новости, 28.04.2022

ROWI: оборотное финансирование поможет МСБ приспособиться к любым условиям

Российский малый и средний бизнес продолжает сталкиваться со все более жесткими вызовами. Не успела закончиться пандемия с ее ограничениями, как подоспели... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T13:52

2022-04-28T13:52

2022-04-28T15:51

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Российский малый и средний бизнес продолжает сталкиваться со все более жесткими вызовами. Не успела закончиться пандемия с ее ограничениями, как подоспели невиданные ранее западные санкции. В этих условиях как никогда актуальным становится оборотное финансирование предпринимателей. О том, как себя чувствует МСБ в изменившихся условиях, о перспективах и новых возможностях рассказали в интервью РИА Новости Виктор Вернов и Евгений Родионов, основатели финтех-компании ROWI:— Сегодня на фоне геополитических потрясений мы видим попытку изоляции России со стороны Запада. Какие угрозы это несет для отечественного сегмента МСБ?— Евгений Родионов: То, что происходит, было сложно спрогнозировать. Предприниматели вынуждены менять бизнес-процессы буквально на ходу. Главным вызовом стала необходимость перестроить и восполнить материальную базу: у одних пропало сырье, у других ушли поставщики, порвались логистические цепочки. Если посмотреть на приостановку деятельности со стороны ряда крупных западных компаний, то это затрагивает бизнес их поставщиков товаров и услуг. Для многих таких бизнесов вопрос диверсификации сбыта теперь будет стоять весьма остро.При этом важно понимать, что малый и средний бизнес, в отличие от крупных игроков, обладает “сверхспособностью” быстро реагировать и перестраивать себя. Эти качества многим позволят нивелировать потери, а некоторым - существенно укрепить свои позиции.— Виктор Вернов: Есть краткосрочные и долгосрочные последствия санкций. В ближайшей перспективе ощутимый негативный эффект практически не наблюдается. Напротив, предприниматели из сфер потребления сегодня отмечают ажиотажный спрос, как в начале пандемии коронавируса. Тогда в долгосрочной перспективе выиграли те, кто не поддавался панике, не совершал необратимых поступков, а просто занимался тем, что выгодно на ближайшем этапе. То же самое наблюдается и сегодня: более успешны те, кто принимает ситуацию, фокусируется на бизнесе и сокращает горизонты планирования до нескольких месяцев или недель. Диапазон в 3-5 лет больше не актуален, и это оказывает влияние на МСБ. Поэтому бесперебойность обеспечения оборотных средств становится потребностью номер один.Серьезный фактор риска с долгоиграющими последствиями - потребительский спрос. Предприниматели живут не в вакууме: какие бы хорошие товары и услуги они ни предлагали, люди должны это покупать.— Е.Р.: Еще одна опасность заключается в том, что в условиях высоких ставок малый и средний бизнес ограничен короткими операциями и лишен инвестиционной составляющей. Поэтому, даже при наличии повышенного спроса за счет замещения позиций западных игроков, необходимо наращивать производственные мощности для его удовлетворения. Бизнесу требуются "длинные" деньги на инвестиционные цели, поэтому со стороны государства должно идти дальнейшее развитие субсидирования долгосрочного кредитования.Самое главное сейчас —правильно разделять объективные и надуманные риски, чтобы фокусироваться на реально существующих проблемах и эффективно их решать.— Турбулентность на финансовых рынках, возросшие инфляционные ожидания и ажиотаж на валютном рынке заставили ЦБ РФ резко повысить базовую ставку. Как это повлияло на малый и средний бизнес?— В.В.: Отличие рынка МСБ в том, что он ориентируется на ЦБ не только как на регулятора, но и как на маркетмейкера. Ключевая ставка теперь зафиксирована на конкретном уровне и одинакова для всех. В этих условиях мы также снизили горизонт планирования и работаем "по рынку": выдаем клиентам оборотные средства на торговый цикл, который, в свою очередь, сокращается. "Короткие" деньги нужны всегда, такое финансирование для экономики — как масло для двигателя. Теперь, когда решение ЦБ уравняло всех, ставки в крупнейших банках не отличаются от альтернативных предложений, и клиенты смотрят на другие параметры: уровень сервиса, скорость принятия решения и выдачи финансирования, клиентоориентированность.— Как уход многих компаний с иностранным участием повлияет на конкурентную среду? Насколько это будет стимулировать российский бизнес?— Е.Р.: Разные сегменты рынка реагируют по-разному. Для одних уход западных игроков — сильный удар по бизнес-модели, если их бизнес был исключительно ориентирован на совместные операции. Другим российским компаниям снижение предложения западных брендов дает возможность наращивать объемы. У торгово-производственных компаний, например, поставщиков продукции народного потребления (продуктов питания, строительных материалов, мебели, одежды, бытовой химии и т.п.), спрос может увеличиться в разы. С одной стороны, при возникшем спросе и уходе сильных игроков, есть риск снижения качества производимой продукции, с другой — мы надеемся, на рынке будет сохраняться конкуренция за потребителя. Российский рынок имеет достаточно ярких примеров бизнесов, способных придумывать и выпускать качественные и востребованные товары. Эти примеры должны стать профессиональным стимулом для остального бизнеса.— В.В.: Для высокоорганизованных технологичных сфер уход зарубежных партнеров стал ощутимой проблемой. Он затронул не только технологии в классическом понимании, но и принципы построения бизнес-процессов, организацию труда людей и контроля. Перестройка займет время, несмотря на то, что большая часть технологий уже доступна российским компаниям, а другие будут сравнительно легко скопированы. Сейчас МСБ приходится многое осваивать, но по обучаемости наш российский бизнес всем даст фору.— Вы специализируетесь на малом и среднем бизнесе. Можете нарисовать примерный портрет вашего клиента?— В.В.: Наша клиентская база на 100% состоит из компаний малого и среднего бизнеса. Основная часть — сегмент b2b, есть также b2c – селлеры маркетплейсов. Мы работаем с бизнесом, которому необходимо оборотное финансирование в условиях отсрочки платежа.— Расскажите о продуктах, которые вы предлагаете клиентам. Какие из них наиболее востребованы и чем это обусловлено?— В.В.: Сейчас мы предлагаем пять основных продуктов. Основной из них — факторинг, бизнес которого насчитывает 1000 активных клиентов, объем портфеля — около 10 миллиардов рублей, средний чек — 10 миллионов рублей. Эти цифры наглядно демонстрируют высокую потребность малого и среднего бизнеса в оборотных средствах. Другой востребованный продукт — банковские гарантии, которые ROWI дистрибутирует с помощью КИВИ Банка. Ежедневно мы выдаем до 500 гарантий, портфель составляет около 50 миллиардов рублей. Также мы выдаем кредиты на исполнение госконтрактов, осуществляем РКО и финансируем поставщиков маркетплейсов.— Е.Р.: Для ROWI важно, чтобы процесс получения финансирования нашими клиентами был максимально простым и быстрым. Мы много инвестируем в разработку и построение наших процессов, делаем симбиоз IT-технологий, риск-менеджмента и клиентского сервиса, которые по отдельности неэффективны, но вместе, при правильном балансе, позволяют оперативно финансировать клиентов и эффективно управлять риском.— По данным Ассоциации факторинговых компаний, совокупный портфель российского рынка факторинга по итогам 2021 года вырос почти на 40%, превысив 1,5 триллиона рублей. Какой динамики вы ожидаете в 2022 году для рынка в целом и для ROWI, в частности?— В.В.: Бизнес ROWI такой же вечный, как производство продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости, поскольку потребности наших клиентов в оборотных средствах неизменны. На сегодняшний день у нас глобально ничего не изменилось: мы продолжаем финансировать и планируем в этом году удвоить показатели по всем продуктам.Рынок МСБ продолжит расти за счет увеличения доли бизнесов нового поколения: более современный цифровой формат постепенно вытеснит старый. Но следует учитывать, что этот рынок неоднородный, и его разделение будет усугубляться на фоне высоких ставок.В масштабах страны сложно дать оптимистичный прогноз: крупные корпорации завязаны на ВВП и масс-маркет. Если потребительский спрос не будет расти, то и рынок в целом может не вырасти в этом году. Многое будет зависеть от того, удастся ли сохранить уровень потребительского спроса.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, rowi, интервью, экономика, россия, технологии