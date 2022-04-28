Рейтинг@Mail.ru
Брянские власти опровергли информацию о проблемах с продовольствием - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/feyk-1785991075.html
Брянские власти опровергли информацию о проблемах с продовольствием
Брянские власти опровергли информацию о проблемах с продовольствием - РИА Новости, 28.04.2022
Брянские власти опровергли информацию о проблемах с продовольствием
Правительство Брянской области назвало фейком сообщения о якобы грядущих перебоях с продовольствием, которые поступают на телефоны жителей региона. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:17
2022-04-28T17:17
александр богомаз
брянская область
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776920917_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_49f931ff633b08ecac4823f583c4a9a0.jpg
БРЯНСК, 28 апр – РИА Новости. Правительство Брянской области назвало фейком сообщения о якобы грядущих перебоях с продовольствием, которые поступают на телефоны жителей региона.По данным региональных властей, в телефонном разговоре якобы представитель штаба "Единой России" со ссылкой на губернатора Брянской области Александра Богомаза сообщает о том, что в ближайшее время будут проблемы с продуктами первой необходимости, а жителям начнут раздавать гуманитарную помощь."Это звонок от украинских пропагандистов. Никаких проблем с обеспечением продуктами первой необходимости в Брянской области нет. Все системы жизнеобеспечения Брянской области работают в штатном режиме. Звуковые сообщения с призывами приходить за гуманитарной помощью являются ложными. Обращение якобы от гуманитарного центра "Единая Россия" не соответствует действительности", - говорится в сообщении.Ведомство призывает доверять только проверенной информации из официальных источников.
https://ria.ru/20220422/most-1784987073.html
https://ria.ru/20220421/assortiment-1784669754.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776920917_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e83a6ab7eae18949a7acf8e613ec1a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр богомаз, брянская область, единая россия
17:17 28.04.2022
 
Брянские власти опровергли информацию о проблемах с продовольствием

Брянские власти назвали информацию о якобы грядущих проблемах с продовольствием фейком

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник магазина раскладывает товар в гипермаркете
Сотрудник магазина раскладывает товар в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудник магазина раскладывает товар в гипермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 28 апр – РИА Новости. Правительство Брянской области назвало фейком сообщения о якобы грядущих перебоях с продовольствием, которые поступают на телефоны жителей региона.
По данным региональных властей, в телефонном разговоре якобы представитель штаба "Единой России" со ссылкой на губернатора Брянской области Александра Богомаза сообщает о том, что в ближайшее время будут проблемы с продуктами первой необходимости, а жителям начнут раздавать гуманитарную помощь.
Мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 18:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Власти Крыма назвали фейками сообщения об опасности движения по мосту
"Это звонок от украинских пропагандистов. Никаких проблем с обеспечением продуктами первой необходимости в Брянской области нет. Все системы жизнеобеспечения Брянской области работают в штатном режиме. Звуковые сообщения с призывами приходить за гуманитарной помощью являются ложными. Обращение якобы от гуманитарного центра "Единая Россия" не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Ведомство призывает доверять только проверенной информации из официальных источников.
Мужчина в гипермаркете Ашан - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 12:01
Ассортимент продуктов из-за санкций не уменьшится, заявили в Минпромторге
 
Александр БогомазБрянская областьЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала