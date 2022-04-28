https://ria.ru/20220428/feyk-1785991075.html

Брянские власти опровергли информацию о проблемах с продовольствием

Брянские власти опровергли информацию о проблемах с продовольствием - РИА Новости, 28.04.2022

Брянские власти опровергли информацию о проблемах с продовольствием

Правительство Брянской области назвало фейком сообщения о якобы грядущих перебоях с продовольствием, которые поступают на телефоны жителей региона. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:17

2022-04-28T17:17

2022-04-28T17:17

александр богомаз

брянская область

единая россия

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БРЯНСК, 28 апр – РИА Новости. Правительство Брянской области назвало фейком сообщения о якобы грядущих перебоях с продовольствием, которые поступают на телефоны жителей региона.По данным региональных властей, в телефонном разговоре якобы представитель штаба "Единой России" со ссылкой на губернатора Брянской области Александра Богомаза сообщает о том, что в ближайшее время будут проблемы с продуктами первой необходимости, а жителям начнут раздавать гуманитарную помощь."Это звонок от украинских пропагандистов. Никаких проблем с обеспечением продуктами первой необходимости в Брянской области нет. Все системы жизнеобеспечения Брянской области работают в штатном режиме. Звуковые сообщения с призывами приходить за гуманитарной помощью являются ложными. Обращение якобы от гуманитарного центра "Единая Россия" не соответствует действительности", - говорится в сообщении.Ведомство призывает доверять только проверенной информации из официальных источников.

https://ria.ru/20220422/most-1784987073.html

https://ria.ru/20220421/assortiment-1784669754.html

брянская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр богомаз, брянская область, единая россия