https://ria.ru/20220428/feyk-1785991075.html
Брянские власти опровергли информацию о проблемах с продовольствием
Брянские власти опровергли информацию о проблемах с продовольствием - РИА Новости, 28.04.2022
Брянские власти опровергли информацию о проблемах с продовольствием
Правительство Брянской области назвало фейком сообщения о якобы грядущих перебоях с продовольствием, которые поступают на телефоны жителей региона. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:17
2022-04-28T17:17
2022-04-28T17:17
александр богомаз
брянская область
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776920917_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_49f931ff633b08ecac4823f583c4a9a0.jpg
БРЯНСК, 28 апр – РИА Новости. Правительство Брянской области назвало фейком сообщения о якобы грядущих перебоях с продовольствием, которые поступают на телефоны жителей региона.По данным региональных властей, в телефонном разговоре якобы представитель штаба "Единой России" со ссылкой на губернатора Брянской области Александра Богомаза сообщает о том, что в ближайшее время будут проблемы с продуктами первой необходимости, а жителям начнут раздавать гуманитарную помощь."Это звонок от украинских пропагандистов. Никаких проблем с обеспечением продуктами первой необходимости в Брянской области нет. Все системы жизнеобеспечения Брянской области работают в штатном режиме. Звуковые сообщения с призывами приходить за гуманитарной помощью являются ложными. Обращение якобы от гуманитарного центра "Единая Россия" не соответствует действительности", - говорится в сообщении.Ведомство призывает доверять только проверенной информации из официальных источников.
https://ria.ru/20220422/most-1784987073.html
https://ria.ru/20220421/assortiment-1784669754.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/06/1776920917_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e83a6ab7eae18949a7acf8e613ec1a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр богомаз, брянская область, единая россия
Брянские власти опровергли информацию о проблемах с продовольствием
Брянские власти назвали информацию о якобы грядущих проблемах с продовольствием фейком