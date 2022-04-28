https://ria.ru/20220428/evro-1785874775.html

Курс евро впервые за два года упал ниже 75 рублей

Курс евро впервые за два года упал ниже 75 рублей - РИА Новости, 28.04.2022

Курс евро впервые за два года упал ниже 75 рублей

В начале торговой сессии четверга рубль продолжил укрепляться, курс евро впервые с марта 2020 года падал ниже 75 рублей, но затем восстановил позиции, следует... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T10:04

2022-04-28T10:04

2022-04-28T10:50

экономика

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В начале торговой сессии четверга рубль продолжил укрепляться, курс евро впервые с марта 2020 года падал ниже 75 рублей, но затем восстановил позиции, следует из данных Московской биржи.Так, евро расчетами "завтра" на 10:08 мск прибавляет три копейки — до 75,34 рубля, доллар снижался на 31 копейку, до 72,47 рубля.Минутами ранее евро опускался до 74,35 рубля, доллар — до 72 рублей ровно.Российский рынок акций в начале торгов демонстрирует рост более чем на два процента.Индекс Мосбиржи к 10:10 мск растет на 2,3 процента, до 2479,14 пункта, индекс РТС — на 2,77 процента, до 1077,18 пункта.Мировые цены на нефть снижаются более чем на процент, инвесторов беспокоит ситуация со спросом в Китае, где сохраняются жесткие антиковидные ограничения.По состоянию на 8:29 мск цена июльских фьючерсов на марку Brent снижалась на 1,4 процента, до 103,48 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,3 процента, до 100,69 доллара.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика