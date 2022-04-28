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Курс евро впервые за два года упал ниже 75 рублей - РИА Новости, 28.04.2022
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Курс евро впервые за два года упал ниже 75 рублей
Курс евро впервые за два года упал ниже 75 рублей - РИА Новости, 28.04.2022
Курс евро впервые за два года упал ниже 75 рублей
В начале торговой сессии четверга рубль продолжил укрепляться, курс евро впервые с марта 2020 года падал ниже 75 рублей, но затем восстановил позиции, следует... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T10:04
2022-04-28T10:50
экономика
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В начале торговой сессии четверга рубль продолжил укрепляться, курс евро впервые с марта 2020 года падал ниже 75 рублей, но затем восстановил позиции, следует из данных Московской биржи.Так, евро расчетами "завтра" на 10:08 мск прибавляет три копейки — до 75,34 рубля, доллар снижался на 31 копейку, до 72,47 рубля.Минутами ранее евро опускался до 74,35 рубля, доллар — до 72 рублей ровно.Российский рынок акций в начале торгов демонстрирует рост более чем на два процента.Индекс Мосбиржи к 10:10 мск растет на 2,3 процента, до 2479,14 пункта, индекс РТС — на 2,77 процента, до 1077,18 пункта.Мировые цены на нефть снижаются более чем на процент, инвесторов беспокоит ситуация со спросом в Китае, где сохраняются жесткие антиковидные ограничения.По состоянию на 8:29 мск цена июльских фьючерсов на марку Brent снижалась на 1,4 процента, до 103,48 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,3 процента, до 100,69 доллара.
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экономика
10:04 28.04.2022 (обновлено: 10:50 28.04.2022)
 
Курс евро впервые за два года упал ниже 75 рублей

Курс евро впервые с марта 2020 года опустился ниже 75 рублей

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В начале торговой сессии четверга рубль продолжил укрепляться, курс евро впервые с марта 2020 года падал ниже 75 рублей, но затем восстановил позиции, следует из данных Московской биржи.
Так, евро расчетами "завтра" на 10:08 мск прибавляет три копейки — до 75,34 рубля, доллар снижался на 31 копейку, до 72,47 рубля.
Минутами ранее евро опускался до 74,35 рубля, доллар — до 72 рублей ровно.
Российский рынок акций в начале торгов демонстрирует рост более чем на два процента.
Индекс Мосбиржи к 10:10 мск растет на 2,3 процента, до 2479,14 пункта, индекс РТС — на 2,77 процента, до 1077,18 пункта.
Мировые цены на нефть снижаются более чем на процент, инвесторов беспокоит ситуация со спросом в Китае, где сохраняются жесткие антиковидные ограничения.
По состоянию на 8:29 мск цена июльских фьючерсов на марку Brent снижалась на 1,4 процента, до 103,48 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,3 процента, до 100,69 доллара.
 
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