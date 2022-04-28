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Курс евро опустился ниже 1,05 доллара впервые за пять лет - РИА Новости, 28.04.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220428/evro-1785864841.html
Курс евро опустился ниже 1,05 доллара впервые за пять лет
Курс евро опустился ниже 1,05 доллара впервые за пять лет - РИА Новости, 28.04.2022
Курс евро опустился ниже 1,05 доллара впервые за пять лет
Курс евро к доллару во вторник опустился ниже 1,05 доллара за евро впервые за пять лет, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T08:54
2022-04-28T08:54
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
евро
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Курс евро к доллару во вторник опустился ниже 1,05 доллара за евро впервые за пять лет, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.47 мск курс евро к доллару снижался до 1,05 доллара с прошлого закрытия в 1,0555 доллара, минутами ранее показатель опускался ниже этого значения впервые с апреля 2017 года.
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экономика, доллар, евро
08:54 28.04.2022
 
Курс евро опустился ниже 1,05 доллара впервые за пять лет

Курс евро опустился ниже 1,05 доллара впервые с марта 2017 года

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Курс евро к доллару во вторник опустился ниже 1,05 доллара за евро впервые за пять лет, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.47 мск курс евро к доллару снижался до 1,05 доллара с прошлого закрытия в 1,0555 доллара, минутами ранее показатель опускался ниже этого значения впервые с апреля 2017 года.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаДолларевро
 
 
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