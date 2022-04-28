https://ria.ru/20220428/evro-1785864841.html

Курс евро опустился ниже 1,05 доллара впервые за пять лет

Курс евро опустился ниже 1,05 доллара впервые за пять лет - РИА Новости, 28.04.2022

Курс евро опустился ниже 1,05 доллара впервые за пять лет

Курс евро к доллару во вторник опустился ниже 1,05 доллара за евро впервые за пять лет, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T08:54

2022-04-28T08:54

2022-04-28T08:54

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

доллар

евро

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Курс евро к доллару во вторник опустился ниже 1,05 доллара за евро впервые за пять лет, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.47 мск курс евро к доллару снижался до 1,05 доллара с прошлого закрытия в 1,0555 доллара, минутами ранее показатель опускался ниже этого значения впервые с апреля 2017 года.

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, доллар, евро