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Курс евро опустился ниже 1,05 доллара впервые за пять лет
Курс евро опустился ниже 1,05 доллара впервые за пять лет - РИА Новости, 28.04.2022
Курс евро опустился ниже 1,05 доллара впервые за пять лет
Курс евро к доллару во вторник опустился ниже 1,05 доллара за евро впервые за пять лет, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T08:54
2022-04-28T08:54
2022-04-28T08:54
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
евро
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Курс евро к доллару во вторник опустился ниже 1,05 доллара за евро впервые за пять лет, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.47 мск курс евро к доллару снижался до 1,05 доллара с прошлого закрытия в 1,0555 доллара, минутами ранее показатель опускался ниже этого значения впервые с апреля 2017 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, доллар, евро
Курс евро опустился ниже 1,05 доллара впервые за пять лет
Курс евро опустился ниже 1,05 доллара впервые с марта 2017 года
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Курс евро к доллару во вторник опустился ниже 1,05 доллара за евро впервые за пять лет, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.47 мск курс евро к доллару снижался до 1,05 доллара с прошлого закрытия в 1,0555 доллара, минутами ранее показатель опускался ниже этого значения впервые с апреля 2017 года.