https://ria.ru/20220428/evakuatsiya-1786042292.html

Гутерреш отказался называть возможные сроки эвакуации людей из Мариуполя

Гутерреш отказался называть возможные сроки эвакуации людей из Мариуполя - РИА Новости, 28.04.2022

Гутерреш отказался называть возможные сроки эвакуации людей из Мариуполя

Генсек ООН Антониу Гутерреш не стал называть возможные сроки эвакуации мирных граждан из Мариуполя, чтобы не навредить процессу. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T22:25

2022-04-28T22:25

2022-04-28T22:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

мариуполь

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ООН, 28 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш не стал называть возможные сроки эвакуации мирных граждан из Мариуполя, чтобы не навредить процессу.На пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским Гутеррешу задали вопрос, что сделает ООН, если РФ нарушит "принцип, на который она согласилась". Офис генсека ранее утверждал, что президент РФ Владимир Путин на встрече с Гутеррешем в Москве "в принципе" согласился на участие ООН и МККК в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь". Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных договоренностей о привлечении ООН и МККК к эвакуации мирных граждан с "Азовстали" на встрече Путина и Гутерреша не было."Что вы хотите? Вы хотите спасения людей? Или вы хотите, чтобы я сказал что-то, что станет препятствием для такого спасения? На данный момент я могу вам только сказать, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы это случилось. Я не собираюсь углубляться в какие-либо комментарии, которые могут подорвать эту возможность", - сказал Гутерреш, отвечая на вопрос журналистки.По его словам, его главный приоритет - спасение людей.Отвечая на вопрос о том, какими могут быть сроки эвакуации, генсек сказал: "Еще раз: я работаю только с одной целью – не светиться в СМИ. Я очень скучен для СМИ, потому что единственный способ обеспечить спасение людей – быть скучным для СМИ - у нас и так хватает сложностей".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220426/vstrecha-1785642388.html

https://ria.ru/20220428/guterresh-1785936752.html

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в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), мариуполь, украина, оон, международный комитет красного креста (мккк), антониу гуттереш