Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш отказался называть возможные сроки эвакуации людей из Мариуполя - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/evakuatsiya-1786042292.html
Гутерреш отказался называть возможные сроки эвакуации людей из Мариуполя
Гутерреш отказался называть возможные сроки эвакуации людей из Мариуполя - РИА Новости, 28.04.2022
Гутерреш отказался называть возможные сроки эвакуации людей из Мариуполя
Генсек ООН Антониу Гутерреш не стал называть возможные сроки эвакуации мирных граждан из Мариуполя, чтобы не навредить процессу. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T22:25
2022-04-28T22:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
мариуполь
украина
оон
международный комитет красного креста (мккк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786027473_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_a86466366e693bf3ac7fdfeab558d8cc.jpg
ООН, 28 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш не стал называть возможные сроки эвакуации мирных граждан из Мариуполя, чтобы не навредить процессу.На пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским Гутеррешу задали вопрос, что сделает ООН, если РФ нарушит "принцип, на который она согласилась". Офис генсека ранее утверждал, что президент РФ Владимир Путин на встрече с Гутеррешем в Москве "в принципе" согласился на участие ООН и МККК в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь". Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных договоренностей о привлечении ООН и МККК к эвакуации мирных граждан с "Азовстали" на встрече Путина и Гутерреша не было."Что вы хотите? Вы хотите спасения людей? Или вы хотите, чтобы я сказал что-то, что станет препятствием для такого спасения? На данный момент я могу вам только сказать, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы это случилось. Я не собираюсь углубляться в какие-либо комментарии, которые могут подорвать эту возможность", - сказал Гутерреш, отвечая на вопрос журналистки.По его словам, его главный приоритет - спасение людей.Отвечая на вопрос о том, какими могут быть сроки эвакуации, генсек сказал: "Еще раз: я работаю только с одной целью – не светиться в СМИ. Я очень скучен для СМИ, потому что единственный способ обеспечить спасение людей – быть скучным для СМИ - у нас и так хватает сложностей".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220426/vstrecha-1785642388.html
https://ria.ru/20220428/guterresh-1785936752.html
мариуполь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786027473_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_6b2cd6eb18c411d9885e04c71f6ff4bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), мариуполь, украина, оон, международный комитет красного креста (мккк), антониу гуттереш
22:25 28.04.2022
 
Гутерреш отказался называть возможные сроки эвакуации людей из Мариуполя

Генсек ООН не назвал сроки эвакуации жителей из Мариуполя, чтобы не навредить процессу

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Мариуполь
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид на Мариуполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш не стал называть возможные сроки эвакуации мирных граждан из Мариуполя, чтобы не навредить процессу.
На пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским Гутеррешу задали вопрос, что сделает ООН, если РФ нарушит "принцип, на который она согласилась". Офис генсека ранее утверждал, что президент РФ Владимир Путин на встрече с Гутеррешем в Москве "в принципе" согласился на участие ООН и МККК в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь". Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретных договоренностей о привлечении ООН и МККК к эвакуации мирных граждан с "Азовстали" на встрече Путина и Гутерреша не было.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 23:31
Депутат назвал встречу Путина с Гутеррешем разговором о доверии на фоне лжи
"Что вы хотите? Вы хотите спасения людей? Или вы хотите, чтобы я сказал что-то, что станет препятствием для такого спасения? На данный момент я могу вам только сказать, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы это случилось. Я не собираюсь углубляться в какие-либо комментарии, которые могут подорвать эту возможность", - сказал Гутерреш, отвечая на вопрос журналистки.
По его словам, его главный приоритет - спасение людей.
Отвечая на вопрос о том, какими могут быть сроки эвакуации, генсек сказал: "Еще раз: я работаю только с одной целью – не светиться в СМИ. Я очень скучен для СМИ, потому что единственный способ обеспечить спасение людей – быть скучным для СМИ - у нас и так хватает сложностей".
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
13:53
Генсек ООН посетил Бородянку и Бучу, сообщили СМИ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДмитрий Песков (спецпредставитель президента)МариупольУкраинаООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Антониу Гуттереш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала