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После ДТП в Приангарье семь детей находятся в состоянии средней тяжести - РИА Новости, 28.04.2022
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После ДТП в Приангарье семь детей находятся в состоянии средней тяжести
После ДТП в Приангарье семь детей находятся в состоянии средней тяжести - РИА Новости, 28.04.2022
После ДТП в Приангарье семь детей находятся в состоянии средней тяжести
Состояние детей, госпитализированных после ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем в Иркутской области, оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИА РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T07:47
2022-04-28T07:47
нижнеилимский район
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 28 апр – РИА Новости. Состояние детей, госпитализированных после ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем в Иркутской области, оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Приангарья.Вечером в среду вблизи поселка Коршуновский Нижнеилимского района произошло ДТП с участием микроавтобуса и Chevrolet Niva. В результате аварии погибла женщина - пассажир легкового автомобиля, еще 10 человек, среди которых 7 детей пострадали. Все они госпитализированы в Железногорскую районную больницу.Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации перевозок несовершеннолетних. Представитель Иркутской областной прокуратуры уточнил РИА Новости, что микроавтобус принадлежит Коршуновскому детскому дому. Он вез детей с тренировки из города Железногорск-Илимский, который находится от поселка в 17 километрах.
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нижнеилимский район, происшествия, иркутская область
07:47 28.04.2022
 
После ДТП в Приангарье семь детей находятся в состоянии средней тяжести

После ДТП с автобусом в Приангарье 7 детей находятся в состоянии средней степени тяжести

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи в Казани
Машины скорой помощи в Казани - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ИРКУТСК, 28 апр – РИА Новости. Состояние детей, госпитализированных после ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем в Иркутской области, оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Приангарья.
Вечером в среду вблизи поселка Коршуновский Нижнеилимского района произошло ДТП с участием микроавтобуса и Chevrolet Niva. В результате аварии погибла женщина - пассажир легкового автомобиля, еще 10 человек, среди которых 7 детей пострадали. Все они госпитализированы в Железногорскую районную больницу.
"Семь госпитализированных детей и двое взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один взрослый в тяжелом состоянии", - сообщил собеседник агентства.
Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации перевозок несовершеннолетних. Представитель Иркутской областной прокуратуры уточнил РИА Новости, что микроавтобус принадлежит Коршуновскому детскому дому. Он вез детей с тренировки из города Железногорск-Илимский, который находится от поселка в 17 километрах.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
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