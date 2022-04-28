https://ria.ru/20220428/dtp-1785859261.html

После ДТП в Приангарье семь детей находятся в состоянии средней тяжести

После ДТП в Приангарье семь детей находятся в состоянии средней тяжести - РИА Новости, 28.04.2022

После ДТП в Приангарье семь детей находятся в состоянии средней тяжести

Состояние детей, госпитализированных после ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем в Иркутской области, оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИА РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T07:47

2022-04-28T07:47

2022-04-28T07:47

нижнеилимский район

происшествия

иркутская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744304527_0:122:3071:1849_1920x0_80_0_0_f59b0f6c15b9f5e58645e9080ffe7677.jpg

ИРКУТСК, 28 апр – РИА Новости. Состояние детей, госпитализированных после ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем в Иркутской области, оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Приангарья.Вечером в среду вблизи поселка Коршуновский Нижнеилимского района произошло ДТП с участием микроавтобуса и Chevrolet Niva. В результате аварии погибла женщина - пассажир легкового автомобиля, еще 10 человек, среди которых 7 детей пострадали. Все они госпитализированы в Железногорскую районную больницу.Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации перевозок несовершеннолетних. Представитель Иркутской областной прокуратуры уточнил РИА Новости, что микроавтобус принадлежит Коршуновскому детскому дому. Он вез детей с тренировки из города Железногорск-Илимский, который находится от поселка в 17 километрах.

https://radiosputnik.ria.ru/20220424/dtp-1785207527.html

нижнеилимский район

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижнеилимский район, происшествия, иркутская область