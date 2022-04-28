https://ria.ru/20220428/dron-1785907677.html

Источник: Киев для удара по Херсону применил дрон, начиненный взрывчаткой

Источник: Киев для удара по Херсону применил дрон, начиненный взрывчаткой - РИА Новости, 28.04.2022

Источник: Киев для удара по Херсону применил дрон, начиненный взрывчаткой

Украинская сторона во время удара по Херсону в среду ночью применила в качестве кустарной крылатой ракеты старый советский беспилотник Ту-143 "Рейс", который... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:07

2022-04-28T12:07

2022-04-28T12:16

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ХЕРСОН (Украина), 28 апр – РИА Новости. Украинская сторона во время удара по Херсону в среду ночью применила в качестве кустарной крылатой ракеты старый советский беспилотник Ту-143 "Рейс", который был начинен взрывчаткой, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Во время удара украинской стороны по Херсону вчера ночью в числе других целей был сбит разведывательный беспилотный летательный аппарат советского производства Ту-143 "Рейс". Его украинская сторона использовала в качестве ударного средства, так как дрон был снабжен неотделяемой боевой частью. В результате получилась кустарная крылатая ракета", - рассказал собеседник агентства.Он уточнил, что "дрон был уничтожен в воздухе".В распоряжении РИА Новости имеется фото и видео обломков летательного аппарата на земле. В ролике, в частности, демонстрируется сгоревший корпус аппарата с характерной носовой частью и проклепанными деталями. Также на фото показано часть треугольного крыла беспилотника "Рейс" с частью элерона и типичной красной окантовкой.По данным Минобороны РФ, Украина ночью в среду нанесла массированный удар по жилым кварталам Херсона ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО. Российские комплексы ПВО сбили две ракеты "Точка" и 12 снарядов РСЗО. В российском военном ведомстве назвали данный обстрел – военным преступлением.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220428/kherson-1785904452.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/kherson-1785909265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, херсон