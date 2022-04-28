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СК завел дело из-за обстрелов ВСУ населенных пунктов в ЛНР - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/donbass-1785942928.html
СК завел дело из-за обстрелов ВСУ населенных пунктов в ЛНР
СК завел дело из-за обстрелов ВСУ населенных пунктов в ЛНР - РИА Новости, 28.04.2022
СК завел дело из-за обстрелов ВСУ населенных пунктов в ЛНР
Следственный комитет России завел еще одно уголовное дело по фактам обстрелов украинскими военными населенных пунктов в Луганской народной республике,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T14:11
2022-04-28T14:11
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
луганская народная республика
в мире
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Следственный комитет России завел еще одно уголовное дело по фактам обстрелов украинскими военными населенных пунктов в Луганской народной республике, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ) в связи с обстрелами украинскими военными объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах ЛНР", - говорится в сообщении.По данным ведомства, с 26 по 27 апреля военнослужащие Украины и других военизированных формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в городах Попасная, Рубежное, Ирмино и Первомайске, а также в населенных пунктах Калиново и Березовское ЛНР.Кроме того, в посёлке Калиново повреждены 20 домов и магазин, частично разрушен и жилой дом в селе Березовском.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/popasnaya-1785881192.html
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владимир путин, россия, украина, луганская народная республика, в мире
14:11 28.04.2022
 
СК завел дело из-за обстрелов ВСУ населенных пунктов в ЛНР

СК завел дело из-за обстрелов украинскими военными населенных пунктов в ЛНР

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкФрагмент снаряда после обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Следственный комитет России завел еще одно уголовное дело по фактам обстрелов украинскими военными населенных пунктов в Луганской народной республике, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ) в связи с обстрелами украинскими военными объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах ЛНР", - говорится в сообщении.
Танк российских вооруженных сил в районе населенного пункта Попасная в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 10:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия и ЛНР совместно продолжают бои за Попасную
По данным ведомства, с 26 по 27 апреля военнослужащие Украины и других военизированных формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в городах Попасная, Рубежное, Ирмино и Первомайске, а также в населенных пунктах Калиново и Березовское ЛНР.
"В результате артиллерийского обстрела в Попасной погиб не участвующий в вооруженном конфликте мужчина. В Рубежном ранены девять мирных граждан. В результате разрывов снарядов в Ирмино и Первомайске повреждены 12 жилых домов", - добавляется в сообщении.
Кроме того, в посёлке Калиново повреждены 20 домов и магазин, частично разрушен и жилой дом в селе Березовском.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 10:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР за десять недель 19 человек погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаВ мире
 
 
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