https://ria.ru/20220428/donbass-1785942928.html

СК завел дело из-за обстрелов ВСУ населенных пунктов в ЛНР

СК завел дело из-за обстрелов ВСУ населенных пунктов в ЛНР - РИА Новости, 28.04.2022

СК завел дело из-за обстрелов ВСУ населенных пунктов в ЛНР

Следственный комитет России завел еще одно уголовное дело по фактам обстрелов украинскими военными населенных пунктов в Луганской народной республике,... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T14:11

2022-04-28T14:11

2022-04-28T14:11

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Следственный комитет России завел еще одно уголовное дело по фактам обстрелов украинскими военными населенных пунктов в Луганской народной республике, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ) в связи с обстрелами украинскими военными объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах ЛНР", - говорится в сообщении.По данным ведомства, с 26 по 27 апреля военнослужащие Украины и других военизированных формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями в городах Попасная, Рубежное, Ирмино и Первомайске, а также в населенных пунктах Калиново и Березовское ЛНР.Кроме того, в посёлке Калиново повреждены 20 домов и магазин, частично разрушен и жилой дом в селе Березовском.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/popasnaya-1785881192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, украина, луганская народная республика, в мире