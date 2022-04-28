https://ria.ru/20220428/donbass-1785937590.html

В Ясиноватой из-за обстрела со стороны ВСУ повреждена школа

В Ясиноватой из-за обстрела со стороны ВСУ повреждена школа - РИА Новости, 28.04.2022

В Ясиноватой из-за обстрела со стороны ВСУ повреждена школа

Здание школы повреждено в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой народной республике, также повреждения получили несколько жилых домов,... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T13:55

2022-04-28T13:55

2022-04-28T13:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

ясиноватая

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Здание школы повреждено в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой народной республике, также повреждения получили несколько жилых домов, заявил штаб территориальной обороны ДНР."В результате беспорядочного огня по жилой инфраструктуре города повреждения получили домостроения по улицам Садовая, Невского и Чайковского. Снаряды также попали по территории школы №5", - сообщил штаб в своем Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрела пострадал мирный житель.Как сообщило ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, обстрел Ясиноватой производился в 12.40 мск, было выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/obstrel-1785932932.html

https://ria.ru/20220428/pervomaysk-1785924421.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, ясиноватая, донецкая народная республика, россия