https://ria.ru/20220428/donbass-1785881103.html

Силы ДНР за сутки уничтожили 59 украинских националистов

Силы ДНР за сутки уничтожили 59 украинских националистов - РИА Новости, 28.04.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили 59 украинских националистов

Народная милиция ДНР сообщает, что за прошедшие сутки уничтожены 59 украинских националистов, одна огневая позиция миномёта, танк и полевой артиллерийский... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T10:38

2022-04-28T10:38

2022-04-28T10:50

обострение ситуации в днр и лнр

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владимир путин

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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщает, что за прошедшие сутки уничтожены 59 украинских националистов, одна огневая позиция миномёта, танк и полевой артиллерийский склад."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 59 украинских националистов, одну огневую позицию 120-мм миномёта, один танк, два грузовых транспортных средства и полевой артиллерийский склад. Захвачены одна 122-мм реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", одна БМП и два бронетранспортёра", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/popasnaya-1785881192.html

https://ria.ru/20220428/lnr-1785875231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс