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Силы ДНР за сутки уничтожили 59 украинских националистов - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/donbass-1785881103.html
Силы ДНР за сутки уничтожили 59 украинских националистов
Силы ДНР за сутки уничтожили 59 украинских националистов - РИА Новости, 28.04.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили 59 украинских националистов
Народная милиция ДНР сообщает, что за прошедшие сутки уничтожены 59 украинских националистов, одна огневая позиция миномёта, танк и полевой артиллерийский... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T10:38
2022-04-28T10:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщает, что за прошедшие сутки уничтожены 59 украинских националистов, одна огневая позиция миномёта, танк и полевой артиллерийский склад."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 59 украинских националистов, одну огневую позицию 120-мм миномёта, один танк, два грузовых транспортных средства и полевой артиллерийский склад. Захвачены одна 122-мм реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", одна БМП и два бронетранспортёра", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/popasnaya-1785881192.html
https://ria.ru/20220428/lnr-1785875231.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
10:38 28.04.2022 (обновлено: 10:50 28.04.2022)
 
Силы ДНР за сутки уничтожили 59 украинских националистов

Силы ДНР за сутки уничтожили 59 украинских националистов и артиллерийский склад

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР в Мариуполе
Военнослужащие Народной милиции ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Народной милиции ДНР в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщает, что за прошедшие сутки уничтожены 59 украинских националистов, одна огневая позиция миномёта, танк и полевой артиллерийский склад.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 59 украинских националистов, одну огневую позицию 120-мм миномёта, один танк, два грузовых транспортных средства и полевой артиллерийский склад. Захвачены одна 122-мм реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", одна БМП и два бронетранспортёра", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
Танк российских вооруженных сил в районе населенного пункта Попасная в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
10:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия и ЛНР совместно продолжают бои за Попасную
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ из 122-мм гаубицы Д-30 в Луганской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
10:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ в столкновениях с подразделениями ЛНР за сутки потеряли 14 человек
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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