10:04 28.04.2022 (обновлено: 10:58 28.04.2022)
Раненый украинский разведчик поблагодарил врачей ЛНР за спасение
Получивший ранение под Северодонецком украинский разведчик поблагодарил врачей ЛНР
ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Получивший тяжелое ранение под Северодонецком разведчик, военнослужащий 115-й бригады украинских войск Евгений Постников поблагодарил медиков Луганской Народной Республики за спасение.
"Люди от Бога. Тогда, когда меня только приволокли, в течение буквально десятка минут была проведена первая операция. Меня стабилизировали. Поставили тут же диагноз, полную сделали томографию, что-то еще… Надо мной тряслись, как над Господом Богом. Я действительно очень тронут таким отношением. Сестрички постоянно заходят, интересуются. Отношение действительно очень хорошее. Спасибо им огромное, честно", - сказал украинских разведчик, проходящий лечение в луганской больнице.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ по состоянию на 25 марта, освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.