https://ria.ru/20220428/donbass-1785874598.html

Раненый украинский разведчик поблагодарил врачей ЛНР за спасение

Раненый украинский разведчик поблагодарил врачей ЛНР за спасение - РИА Новости, 28.04.2022

Раненый украинский разведчик поблагодарил врачей ЛНР за спасение

Получивший тяжелое ранение под Северодонецком разведчик, военнослужащий 115-й бригады украинских войск Евгений Постников поблагодарил медиков Луганской Народной РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T10:04

2022-04-28T10:04

2022-04-28T10:58

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владимир путин

россия

луганская народная республика

северодонецк

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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Получивший тяжелое ранение под Северодонецком разведчик, военнослужащий 115-й бригады украинских войск Евгений Постников поблагодарил медиков Луганской Народной Республики за спасение.Подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке войск РФ заканчивают зачистку городов Попасная и Рубежное. Под полной властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации."Люди от Бога. Тогда, когда меня только приволокли, в течение буквально десятка минут была проведена первая операция. Меня стабилизировали. Поставили тут же диагноз, полную сделали томографию, что-то еще… Надо мной тряслись, как над Господом Богом. Я действительно очень тронут таким отношением. Сестрички постоянно заходят, интересуются. Отношение действительно очень хорошее. Спасибо им огромное, честно", - сказал украинских разведчик, проходящий лечение в луганской больнице.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ по состоянию на 25 марта, освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220428/podgotovka-1785871199.html

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Дарья Буймова

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Украинский разведчик поблагодарил врачей ЛНР за спасение Раненный под Северодонецком украинский разведчик поблагодарил врачей ЛНР за спасение 2022-04-28T10:04 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, северодонецк