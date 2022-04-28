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Раненый украинский разведчик поблагодарил врачей ЛНР за спасение - РИА Новости, 28.04.2022
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Раненый украинский разведчик поблагодарил врачей ЛНР за спасение
Раненый украинский разведчик поблагодарил врачей ЛНР за спасение - РИА Новости, 28.04.2022
Раненый украинский разведчик поблагодарил врачей ЛНР за спасение
Получивший тяжелое ранение под Северодонецком разведчик, военнослужащий 115-й бригады украинских войск Евгений Постников поблагодарил медиков Луганской Народной РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T10:04
2022-04-28T10:58
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
северодонецк
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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Получивший тяжелое ранение под Северодонецком разведчик, военнослужащий 115-й бригады украинских войск Евгений Постников поблагодарил медиков Луганской Народной Республики за спасение.Подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке войск РФ заканчивают зачистку городов Попасная и Рубежное. Под полной властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации."Люди от Бога. Тогда, когда меня только приволокли, в течение буквально десятка минут была проведена первая операция. Меня стабилизировали. Поставили тут же диагноз, полную сделали томографию, что-то еще… Надо мной тряслись, как над Господом Богом. Я действительно очень тронут таким отношением. Сестрички постоянно заходят, интересуются. Отношение действительно очень хорошее. Спасибо им огромное, честно", - сказал украинских разведчик, проходящий лечение в луганской больнице.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ по состоянию на 25 марта, освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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россия
луганская народная республика
северодонецк
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Украинский разведчик поблагодарил врачей ЛНР за спасение
Раненный под Северодонецком украинский разведчик поблагодарил врачей ЛНР за спасение
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, северодонецк
10:04 28.04.2022 (обновлено: 10:58 28.04.2022)
 
Раненый украинский разведчик поблагодарил врачей ЛНР за спасение

Получивший ранение под Северодонецком украинский разведчик поблагодарил врачей ЛНР

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ЛУГАНСК, 28 апр - РИА Новости. Получивший тяжелое ранение под Северодонецком разведчик, военнослужащий 115-й бригады украинских войск Евгений Постников поблагодарил медиков Луганской Народной Республики за спасение.
Подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке войск РФ заканчивают зачистку городов Попасная и Рубежное. Под полной властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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"Люди от Бога. Тогда, когда меня только приволокли, в течение буквально десятка минут была проведена первая операция. Меня стабилизировали. Поставили тут же диагноз, полную сделали томографию, что-то еще… Надо мной тряслись, как над Господом Богом. Я действительно очень тронут таким отношением. Сестрички постоянно заходят, интересуются. Отношение действительно очень хорошее. Спасибо им огромное, честно", - сказал украинских разведчик, проходящий лечение в луганской больнице.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ по состоянию на 25 марта, освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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В миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецк
 
 
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