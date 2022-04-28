https://ria.ru/20220428/donbass-1785874133.html

Украинские войска за 71 день выпустили свыше 23 тысяч боеприпасов по ДНР

Украинские войска за 71 день выпустили свыше 23 тысяч боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 28.04.2022

Украинские войска за 71 день выпустили свыше 23 тысяч боеприпасов по ДНР

Украинские войска за 71 день эскалации выпустили по ДНР свыше 23,7 тысячи боеприпасов, зафиксировано более 2,3 тысячи обстрелов, сообщает представительство... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T10:00

2022-04-28T10:00

2022-04-28T10:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

сергей лавров

донецкая народная республика

россия

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Украинские войска за 71 день эскалации выпустили по ДНР свыше 23,7 тысячи боеприпасов, зафиксировано более 2,3 тысячи обстрелов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 71 день эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 2327 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 2098. Всего противником выпущено 23706 боеприпасов различного калибра, включая 25 ракет из ОТРК "Точка-У", 4 ракеты РСЗО БМ-30 "Смерч", 6 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган" и 3039 ракет РСЗО БМ-21 "Град" , - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.За этот же период в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли 85 мирных жителей, 368, в том числе 30 детей, получили ранения различной степени тяжести. Поврежден 2 731 дом, 604 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе 36 медицинских учреждений, 89 образовательных учреждений, 157 объектов социального обеспечения, 25 объектов критической инфраструктуры, 297 объектов электро-, водо- и газоснабжения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220428/dnr-1785867067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, сергей лавров, донецкая народная республика, россия, украина, сцкк