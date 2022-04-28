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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/donbass-1785862005.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 28.04.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска менее чем за час обстреляли Железную Балку, Горловку и Ясное в ДНР, в том числе снарядами калибра 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T08:19
2022-04-28T08:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сергей лавров
владимир путин
россия
горловка
стирол
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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Украинские войска менее чем за час обстреляли Железную Балку, Горловку и Ясное в ДНР, в том числе снарядами калибра 122 миллиметра, сообщает представительство республике в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06:05 - н.п. Новгородское – н.п. Железная Балка: выпущено 10 гранат из СПГ; 06:27 - н.п. Новгородское – н.п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): применялись крупнокалиберные пулеметы; 06:57 - н.п. Новомихайловка – н.п. Ясное: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220427/raneniya-1785840629.html
https://ria.ru/20220427/obstrel-1785841044.html
донецкая народная республика
россия
горловка
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в мире, донецкая народная республика, сергей лавров, владимир путин, россия, горловка, стирол
08:19 28.04.2022 (обновлено: 08:46 28.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР, в том числе снарядами калибра 122 миллиметра

© Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
© Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Украинские войска менее чем за час обстреляли Железную Балку, Горловку и Ясное в ДНР, в том числе снарядами калибра 122 миллиметра, сообщает представительство республике в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 06:05 - н.п. Новгородское – н.п. Железная Балка: выпущено 10 гранат из СПГ; 06:27 - н.п. Новгородское – н.п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): применялись крупнокалиберные пулеметы; 06:57 - н.п. Новомихайловка – н.п. Ясное: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 22:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Более 15 человек пострадали при обстрелах на освобожденных территориях ДНР
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 22:36
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из "Градов"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛавровВладимир ПутинРоссияГорловкаСтирол
 
 
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