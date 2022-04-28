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Генпрокуратура Украины: у домработницы Медведчука изъяли 467 тысяч долларов - РИА Новости, 28.04.2022
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Генпрокуратура Украины: у домработницы Медведчука изъяли 467 тысяч долларов
Генпрокуратура Украины: у домработницы Медведчука изъяли 467 тысяч долларов - РИА Новости, 28.04.2022
Генпрокуратура Украины: у домработницы Медведчука изъяли 467 тысяч долларов
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что при обыске у домработницы украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука изъято 467 тысяч долларов и РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:59
2022-04-28T18:11
в мире
виктор медведчук
украина
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что при обыске у домработницы украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука изъято 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро."У домработницы Медведчука в ходе обысков изъяли 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро. Обыск провели в ходе расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины)", - приводит слова Венедиктовой издание "Страна.ua".Служба безопасности Украины ранее сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.
https://ria.ru/20220427/medvedchuk-1785736003.html
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в мире, виктор медведчук, украина
17:59 28.04.2022 (обновлено: 18:11 28.04.2022)
 
Генпрокуратура Украины: у домработницы Медведчука изъяли 467 тысяч долларов

Генпрокуратура Украины: у домработницы Медведчука нашли 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что при обыске у домработницы украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука изъято 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро.
"У домработницы Медведчука в ходе обысков изъяли 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро. Обыск провели в ходе расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины)", - приводит слова Венедиктовой издание "Страна.ua".
Служба безопасности Украины ранее сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.
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