https://ria.ru/20220428/domrabotnitsa-1786005237.html

Генпрокуратура Украины: у домработницы Медведчука изъяли 467 тысяч долларов

Генпрокуратура Украины: у домработницы Медведчука изъяли 467 тысяч долларов - РИА Новости, 28.04.2022

Генпрокуратура Украины: у домработницы Медведчука изъяли 467 тысяч долларов

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что при обыске у домработницы украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука изъято 467 тысяч долларов и РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:59

2022-04-28T17:59

2022-04-28T18:11

в мире

виктор медведчук

украина

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что при обыске у домработницы украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука изъято 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро."У домработницы Медведчука в ходе обысков изъяли 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро. Обыск провели в ходе расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины)", - приводит слова Венедиктовой издание "Страна.ua".Служба безопасности Украины ранее сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к Зеленскому с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.

https://ria.ru/20220427/medvedchuk-1785736003.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, виктор медведчук, украина