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Официальный курс доллара на пятницу снизился до 72,3 рубля
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 72,3 рубля - РИА Новости, 28.04.2022
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 72,3 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 58,11 копейки - до 72,2953 рубля, курс евро - на 61,07 копейки, до 75,3117 рубля,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:26
2022-04-28T16:26
2022-04-28T16:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 58,11 копейки - до 72,2953 рубля, курс евро - на 61,07 копейки, до 75,3117 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
16:26 28.04.2022 (обновлено: 16:36 28.04.2022)
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 72,3 рубля
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 72,3 рубля, евро — до 75,3 рубля