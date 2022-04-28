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Аналитик предупредил о возможном развороте курса доллара
Аналитик предупредил о возможном развороте курса доллара - РИА Новости, 28.04.2022
Аналитик предупредил о возможном развороте курса доллара
В последние месяц рубль укрепляется к мировым валютам на фоне избытка доллара и евро при сравнительно невысоком спросе. Однако ситуация может измениться... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T03:15
2022-04-28T03:15
2022-04-28T03:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
европа
газпромбанк
доллар
рубль
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В последние месяц рубль укрепляется к мировым валютам на фоне избытка доллара и евро при сравнительно невысоком спросе. Однако ситуация может измениться буквально к концу недели, если в дело вмешается Центробанк, рассказал “Прайм” главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.Он напомнил, что рубль укрепляется за счет притока экспортной выручки — десять покупателей из Европы уже открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа в рублях, а четыре европейских покупателя уже провели оплату. Спрос на рубль подогревал и налоговый период, который заканчивается 28 апреля — компании меняли валюту на рубли для совершения платежей.Однако уже к концу этой недели доллар по завершении налогового периода может устремиться к отметке 75 рублей. Дальнейшее зависит от действий Банка России.“Если рубль продолжит укрепление в течение следующей недели, мы считаем, что будут сделаны очередные послабления со стороны Центробанка, которые позволят предотвратить резкий рост рубля. Скорее всего, сальдо торгового баланса в мае начнет сужаться на фоне восстановления импорта в страну, а также коррекции перегретых цен на рынке энергоносителей. Это вполне может вывести рубль в более фундаментально обоснованные диапазоны”, — заключил Жильников.
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экономика, россия, европа, газпромбанк, доллар, рубль
Аналитик предупредил о возможном развороте курса доллара
Аналитик Жильников: к концу этой недели доллар может устремиться к отметке 75 рублей