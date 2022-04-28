https://ria.ru/20220428/dobrovoltsy-1786029749.html

Кадыров сообщил об отправке на Украину очередной группы добровольцев

Кадыров сообщил об отправке на Украину очередной группы добровольцев - РИА Новости, 28.04.2022

Кадыров сообщил об отправке на Украину очередной группы добровольцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отправке на Украину очередной группы добровольцев, это сотни "отважных воинов" из разных регионов России. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T20:22

2022-04-28T20:22

2022-04-28T20:23

обострение ситуации в днр и лнр

украина

владимир путин

россия

донбасс

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 28 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отправке на Украину очередной группы добровольцев, это сотни "отважных воинов" из разных регионов России."Очередной контингент добровольцев выехал в зону проведения специальной военной операции на Украине. Сотни отважных воинов из разных уголков нашей необъятной страны решили стать частью освободительной армии России", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он рассказал, что добровольцы проходят обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе по тактической стрельбе и ведению боя в лесном массиве."Молодые люди на должном уровне получили все самые необходимые знания и боевые навыки от лучших инструкторов Чеченской Республики. Такой оперативный подход позволяет добровольцам в кратчайшие сроки приступить к выполнению боевых задач", - добавил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/ukraina-1785975581.html

https://ria.ru/20220428/rubezhnoe-1785908968.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, владимир путин, россия, донбасс, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров