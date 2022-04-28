20:22 28.04.2022 (обновлено: 20:23 28.04.2022)
Кадыров сообщил об отправке на Украину очередной группы добровольцев
Глава Чечни Кадыров: очередной контингент добровольцев выехал на Украину
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 28 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отправке на Украину очередной группы добровольцев, это сотни "отважных воинов" из разных регионов России.
Он рассказал, что добровольцы проходят обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе по тактической стрельбе и ведению боя в лесном массиве.
"Молодые люди на должном уровне получили все самые необходимые знания и боевые навыки от лучших инструкторов Чеченской Республики. Такой оперативный подход позволяет добровольцам в кратчайшие сроки приступить к выполнению боевых задач", - добавил Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.