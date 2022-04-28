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Ульяновская область простится с жертвами трагедии в детсаду

Ульяновская область простится с жертвами трагедии в детсаду - РИА Новости, 28.04.2022

Ульяновская область простится с жертвами трагедии в детсаду

Прощание с воспитателем детского сада Ольгой Митрофановой, двумя ее воспитанниками и мужчиной, из ружья которого преступник застрелил всех четверых, пройдет в... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T00:08

2022-04-28T00:08

2022-04-28T00:08

стрельба в детском саду в ульяновской области

происшествия

ульяновская область

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САРАТОВ, 28 апр - РИА Новости. Прощание с воспитателем детского сада Ольгой Митрофановой, двумя ее воспитанниками и мужчиной, из ружья которого преступник застрелил всех четверых, пройдет в четверг в поселке Вешкайма Ульяновской области, в Вешкаймском районе объявлен траур по погибшим, сообщили в администрации района и правительстве региона во "ВКонтакте".Во вторник при стрельбе в детском саду в Вешкайме погибли двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель. СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, владельцем ружья ИЖ-26, из которого велась стрельба, является мужчина 1954 года рождения, а предполагаемый убийца, 1996 года рождения, состоял на учете как психически больной. По информации вице-губернатора Александра Коробко, преступник, предположительно, застрелил хозяина ружья, когда они пошли "пристреливать" оружие. Глава администрации Вешкаймского района Татьяна Стельмах уточняла, что преступник и владелец оружия были соседями."Похороны воспитателя детсада "Рябинка" Митрофановой Ольги и детей... пройдут 28 апреля, в четверг, на кладбище поселка Вешкайма. Траурная церемония начнется в 12.10 (11.10 мск) во дворах домов... где проживали погибшие. Далее все три траурные процессии проследуют до храма Бориса и Глеба, где состоится отпевание... Ожидается, что в траурной церемонии примут участие более 2,5 тысяч жителей", - написала Стельмах.Кроме того, по ее словам, в поселке в этот же день пройдут похороны Александра Дронина, который являлся владельцем ружья.Глава администрации отметила, что во дворах многоквартирных домов по ходу движения колонны, на перекрестках, а также на кладбище будут дежурить сотрудники полиции и Росгвардии, а также народные дружинники. Колонну будут сопровождать две машины скорой помощи и две дежурные машины районной больницы. Для перевозки участников похорон планируется привлечь четыре автобуса и два микроавтобуса "Газель".Вице-губернатор Александр Коробко сообщил РИА Новости, что 28 апреля в Вешкаймском районе объявлен днем траура по погибшим в детском саду.

https://ria.ru/20220427/operatsiya-1785829037.html

https://ria.ru/20220427/veshkayma-1785733740.html

ульяновская область

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стрельба в детском саду в ульяновской области, происшествия, ульяновская область