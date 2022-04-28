https://ria.ru/20220428/deti-1786000436.html
В Тверской области этим летом будут работать более 600 детский лагерей
В Тверской области этим летом будут работать более 600 детский лагерей - РИА Новости, 28.04.2022
В Тверской области этим летом будут работать более 600 детский лагерей
Летом 2022 года в Тверской области планируется работа более 600 детских оздоровительных лагерей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:50
2022-04-28T17:50
2022-04-28T17:51
тверская область
игорь руденя
дети
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ТВЕРЬ, 28 апр – РИА Новости. Летом 2022 года в Тверской области планируется работа более 600 детских оздоровительных лагерей, сообщает пресс-служба регионального правительства.Это 500 лагерей с дневным пребыванием, свыше 80 лагерей труда и отдыха, более 20 стационарных лагерей. В 30 муниципалитетах предполагается организация многодневных походов.Готовность региона к проведению летней оздоровительной кампании 2022 года рассмотрена в четверг на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени.Глава региона поставил задачи обеспечить своевременное завершение подготовки к летней детской оздоровительной кампании, включая обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности в лагерях, укрепление материально-технической базы учреждений."Для детей важно общение и воспитание. В каждой смене в лагерях дневного пребывания и стационарных лагерях должны быть организованы встречи с нашими выдающимися людьми. Воспитание наших детей, их образование – сейчас это самые главные задачи", - отметил Руденя.Особое внимание при организации летнего отдыха будет уделено детям из семей в непростой жизненной ситуации, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, детям с особенностями здоровья. Также в Верхневолжье предоставят возможность организационного отдыха для детей, прибывших в регион из Донецкой и Луганской народных республик.Губернатор поручил ввести в лагерях традицию поднятия государственного флага под гимн Российской Федерации, так же, как это сейчас организовано в школах Тверской области в начале каждой учебной недели.
https://ria.ru/20220427/kinofilmy-1785807333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, дети
ТВЕРЬ, 28 апр – РИА Новости. Летом 2022 года в Тверской области планируется работа более 600 детских оздоровительных лагерей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Это 500 лагерей с дневным пребыванием, свыше 80 лагерей труда и отдыха, более 20 стационарных лагерей. В 30 муниципалитетах предполагается организация многодневных походов.
Готовность региона к проведению летней оздоровительной кампании 2022 года рассмотрена в четверг на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени
.
Глава региона поставил задачи обеспечить своевременное завершение подготовки к летней детской оздоровительной кампании, включая обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности в лагерях, укрепление материально-технической базы учреждений.
"Для детей важно общение и воспитание. В каждой смене в лагерях дневного пребывания и стационарных лагерях должны быть организованы встречи с нашими выдающимися людьми. Воспитание наших детей, их образование – сейчас это самые главные задачи", - отметил Руденя.
Особое внимание при организации летнего отдыха будет уделено детям из семей в непростой жизненной ситуации, детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, детям с особенностями здоровья. Также в Верхневолжье предоставят возможность организационного отдыха для детей, прибывших в регион из Донецкой и Луганской народных республик.
Губернатор поручил ввести в лагерях традицию поднятия государственного флага под гимн Российской Федерации, так же, как это сейчас организовано в школах Тверской области в начале каждой учебной недели.