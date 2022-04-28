https://ria.ru/20220428/deti-1785912461.html
Воробьев: Подмосковье продолжит программу по опеке детей-сирот из Донбасса
Воробьев: Подмосковье продолжит программу по опеке детей-сирот из Донбасса - РИА Новости, 28.04.2022
Воробьев: Подмосковье продолжит программу по опеке детей-сирот из Донбасса
Власти Московской области продолжат программу по опеке детей-сирот из Донбасса, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:21
2022-04-28T12:21
2022-04-28T12:30
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти Московской области продолжат программу по опеке детей-сирот из Донбасса, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Ранее в Московской области приняли 27 детей-сирот из Донбасса, которых взяли под опеку местные семьи. Детей привезли на специальном поезде из Ростова-на-Дону, в пути их сопровождала региональный уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова. В Подмосковье их встретили губернатор Воробьев и уполномоченный по правам ребёнка РФ Мария Львова-Белова."Мы сопровождаем эту программу... Ну и поддержка, конечно, серьезная, на каждого ребенка в месяц - 65 тысяч рублей... Мы имеем порядка 100-120 семей, которые дальше готовы принимать детей. Эта программа будет продолжена. Мы ведем ее вместе с представителем президента по защите детей", - подчеркнул Воробьев в эфире радио "Спутник".
https://ria.ru/20220428/podmoskove-1785911894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), донбасс, дети