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Воробьев: Подмосковье продолжит программу по опеке детей-сирот из Донбасса - РИА Новости, 28.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220428/deti-1785912461.html
Воробьев: Подмосковье продолжит программу по опеке детей-сирот из Донбасса
Воробьев: Подмосковье продолжит программу по опеке детей-сирот из Донбасса - РИА Новости, 28.04.2022
Воробьев: Подмосковье продолжит программу по опеке детей-сирот из Донбасса
Власти Московской области продолжат программу по опеке детей-сирот из Донбасса, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:21
2022-04-28T12:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
донбасс
дети
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти Московской области продолжат программу по опеке детей-сирот из Донбасса, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Ранее в Московской области приняли 27 детей-сирот из Донбасса, которых взяли под опеку местные семьи. Детей привезли на специальном поезде из Ростова-на-Дону, в пути их сопровождала региональный уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова. В Подмосковье их встретили губернатор Воробьев и уполномоченный по правам ребёнка РФ Мария Львова-Белова."Мы сопровождаем эту программу... Ну и поддержка, конечно, серьезная, на каждого ребенка в месяц - 65 тысяч рублей... Мы имеем порядка 100-120 семей, которые дальше готовы принимать детей. Эта программа будет продолжена. Мы ведем ее вместе с представителем президента по защите детей", - подчеркнул Воробьев в эфире радио "Спутник".
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московская область (подмосковье), донбасс, дети
12:21 28.04.2022 (обновлено: 12:30 28.04.2022)
 

Воробьев: Подмосковье продолжит программу по опеке детей-сирот из Донбасса

© РИА Новости / Алексей МайшевГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти Московской области продолжат программу по опеке детей-сирот из Донбасса, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Ранее в Московской области приняли 27 детей-сирот из Донбасса, которых взяли под опеку местные семьи. Детей привезли на специальном поезде из Ростова-на-Дону, в пути их сопровождала региональный уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова. В Подмосковье их встретили губернатор Воробьев и уполномоченный по правам ребёнка РФ Мария Львова-Белова.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
12:18Новости Подмосковья
Воробьев: власти Подмосковья создали консультационный центр для беженцев
"Мы сопровождаем эту программу... Ну и поддержка, конечно, серьезная, на каждого ребенка в месяц - 65 тысяч рублей... Мы имеем порядка 100-120 семей, которые дальше готовы принимать детей. Эта программа будет продолжена. Мы ведем ее вместе с представителем президента по защите детей", - подчеркнул Воробьев в эфире радио "Спутник".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДонбассДети
 
 
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