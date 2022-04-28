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В Виннице одобрили решение о демонтаже памятника Горькому

В Виннице одобрили решение о демонтаже памятника Горькому - РИА Новости, 28.04.2022

В Виннице одобрили решение о демонтаже памятника Горькому

Исполком горсовета украинской Винницы одобрил решение о демонтаже памятника писателю Максиму Горькому. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T23:48

2022-04-28T23:48

2022-04-28T23:48

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виталий кличко

сергей лавров

максим горький

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Исполком горсовета украинской Винницы одобрил решение о демонтаже памятника писателю Максиму Горькому.В заявлении властей Винницы классик русской и советской литературы охарактеризован как "слуга сталинского режима". Утверждается, что решение о сносе памятника было принято в ответ на петицию горожан.Памятник Горькому в Центральном парке Винницы был установлен в 1968 году. Сам парк также носил имя писателя и был переименован в 2020 году.Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице планируется демонтировать около 60 памятников, связанных с Россией и Советским Союзом.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

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в мире, винница, украина, виталий кличко, сергей лавров, максим горький