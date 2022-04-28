https://ria.ru/20220428/delo-1786009082.html
Ярошенко заявил, что его дело фабриковалось для дискредитации России
Ярошенко заявил, что его дело фабриковалось для дискредитации России - РИА Новости, 28.04.2022
Ярошенко заявил, что его дело фабриковалось для дискредитации России
Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что дело в отношении него было сфабриковано в США, чтобы он стал маленьким звеном в "большой цепи" дискредитации... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T18:13
2022-04-28T18:13
2022-04-28T18:18
в мире
тревор рид
виктор бут
сша
турция
состояние здоровья летчика ярошенко
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что дело в отношении него было сфабриковано в США, чтобы он стал маленьким звеном в "большой цепи" дискредитации РФ.Обмен осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на Ярошенко состоялся в среду в Турции. В тот же день Ярошенко доставили в Москву, где он встретился с супругой и дочерью."Все дело фабриковалось в отношении меня, затем оно фальсифицировалось для того, чтобы я стал маленьким звеном в большой цепи по, насколько я знаю, дискредитации российского правительства", - заявил Ярошенко в интервью RT."Все обвинения в мой адрес являются только лишь ширмой для прикрытия реальных намерений, которые пытались сделать власти США в отношении меня и в отношении других граждан, таких как Виктор Бут. Это была чистая подстава, провокация для достижения только нужных американским властям целей и задач", - добавил он.
https://ria.ru/20220428/yaroshenko-1785974622.html
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в мире, тревор рид, виктор бут, сша, турция, состояние здоровья летчика ярошенко
18:13 28.04.2022 (обновлено: 18:18 28.04.2022)
Ярошенко заявил, что его дело фабриковалось для дискредитации России
Константин Ярошенко заявил, что его дело фабриковалось для дискредитации России