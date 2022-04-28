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На Украине завели дело о госизмене против нового мэра Херсона - РИА Новости, 28.04.2022
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На Украине завели дело о госизмене против нового мэра Херсона
На Украине завели дело о госизмене против нового мэра Херсона - РИА Новости, 28.04.2022
На Украине завели дело о госизмене против нового мэра Херсона
Украинская полиция сообщила, что следователи завели уголовное дело о госизмене против нового мэра подконтрольного российским вооруженным силам Херсона... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:41
2022-04-28T17:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир сальдо
владимир путин
херсонская область
херсон
украина
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Украинская полиция сообщила, что следователи завели уголовное дело о госизмене против нового мэра подконтрольного российским вооруженным силам Херсона Александра Кобеца.Ранее в военно-гражданской администрации Херсона РИА Новости сообщили, что новым градоначальником подконтрольного российским вооруженным силам Херсона назначен депутат городского совета Александр Кобец, прежний мэр Игорь Колыхаев уволен. Херсонскую область возглавил руководивший до 2012 года Херсоном Владимир Сальдо."Следователи полиции сообщили подозрение коллаборанту-мэру оккупированного Херсона. 62-летний киевлянин занял должность руководителя города в оккупированном российскими военными Херсоне. За такие действия ему грозит до десяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении на странице украинской полиции региона в социальной сети Facebook*.По информации ведомства, уголовное дело возбуждено по статье госизмена.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785512863.html
https://ria.ru/20220422/balakleya-1784985006.html
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в мире, владимир сальдо, владимир путин, херсонская область , херсон, украина, россия
17:41 28.04.2022
 
На Украине завели дело о госизмене против нового мэра Херсона

На Украине завели дело о госизмене против нового мэра Херсона Александра Кобеца

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : Національна поліція України
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Украинская полиция сообщила, что следователи завели уголовное дело о госизмене против нового мэра подконтрольного российским вооруженным силам Херсона Александра Кобеца.
Ранее в военно-гражданской администрации Херсона РИА Новости сообщили, что новым градоначальником подконтрольного российским вооруженным силам Херсона назначен депутат городского совета Александр Кобец, прежний мэр Игорь Колыхаев уволен. Херсонскую область возглавил руководивший до 2012 года Херсоном Владимир Сальдо.
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"Следователи полиции сообщили подозрение коллаборанту-мэру оккупированного Херсона. 62-летний киевлянин занял должность руководителя города в оккупированном российскими военными Херсоне. За такие действия ему грозит до десяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении на странице украинской полиции региона в социальной сети Facebook*.
По информации ведомства, уголовное дело возбуждено по статье госизмена.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир СальдоВладимир ПутинХерсонская областьХерсонУкраинаРоссия
 
 
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