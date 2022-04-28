https://ria.ru/20220428/delo-1785855094.html

Документы раскрыли подробности фейкового дела Киева против российских судей

Документы раскрыли подробности фейкового дела Киева против российских судей - РИА Новости, 28.04.2022

Документы раскрыли подробности фейкового дела Киева против российских судей

Украина начала фейковое дело на российских судей уже через два дня после пресечения пограничниками РФ провокации Киева в Керченском проливе в ноябре 2018 года,... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T05:13

2022-04-28T05:13

2022-04-28T05:46

россия

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ХЕРСОН, 28 апр - РИА Новости. Украина начала фейковое дело на российских судей уже через два дня после пресечения пограничниками РФ провокации Киева в Керченском проливе в ноябре 2018 года, материалы об этом есть в распоряжении РИА Новости.Российские силовые структуры смогли получить архив украинской "прокуратуры по Автономной республике Крым и городу Севастополю", располагавшейся в Херсоне и брошенный украинскими силовиками после бегства из этого города. В архиве содержатся сфабрикованные материалы на судей и прокуроров РФ, занимавшихся делом о руководившемся службой безопасности Украины (СБУ) провокационном нарушении украинскими военными моряками госграницы России 25 ноября 2018 года.В отношении трех судей районных судов и двух прокуроров Крыма были возбуждены уголовные дела (избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно) по части 1 статьи 438 УК Украины в связи с осуществлением ими полномочий при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 24 военнослужащим ВМС Украины, которые незаконно пересекли государственную границу РФ, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.Среди документов, предоставленных российскими силовиками РИА Новости, - материалы СБУ и "прокуратуры по Автономной республике Крым и городу Севастополю" в отношении симферопольского судьи Михаила Белоусова.Как следует из подписанного 17 ноября 2021 года украинским прокурором Александром Жакоминым постановления о выделении материалов досудебного расследования по Белоусову, он рассматривал материалы криминального расследования, датированные 27 ноября 2018 года - то есть спустя два дня после неудавшейся провокации в Керченском проливе.А 31 января нынешнего года следователь дислоцировавшегося также в Херсоне третьего отдела главного управления СБУ в "Автономной республике Крым" лейтенант юстиции Анатолий Трищук направил в Херсонский городской суд ходатайство об аресте Белоусова.Двадцать пятого ноября 2018 года погранслужба ФСБ с применением оружия задержала в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Находившимся на кораблях 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (часть 3 статьи 322 УК РФ).В ФСБ тогда заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и охарактеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.В отношениях с Украиной Россия тогда столкнулась с коллизией трактовки нормы права по отношению к одному и тому же деянию, которое украинская пропаганда попыталась представить международному сообществу как нарушение международных норм права (жестокое отношение к военнопленным), сфабриковав фейковые уголовные дела ведомством непонятной юрисдикции. При этом военнослужащие с украинских кораблей, согласно документам киевских властей, признавались военнопленными, хотя таковыми не являлись по российскому законодательству, и после изменения им меры пресечения беспрепятственно убыли на территорию Украины.

https://ria.ru/20220419/diversanty-1784214905.html

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784359802.html

https://ria.ru/20220427/donbass-1785759875.html

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россия, керченский пролив, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, в мире, херсон