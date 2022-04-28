Банк OTP заявил о давлении со стороны Украины из-за работы в России
Гендиректор банка OTP Чани заявил о давлении со стороны Украины из-за работы в России
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Венгерский банк OTP, имеющий филиалы в России и на Украине, испытывает давление со стороны украинских властей из-за сохранения бизнеса в России, заявил в эфире венгерского InfoRádió генеральный директор банка Шандор Чани.
"Давления со стороны Венгрии с целью ухода с российского рынка не чувствуется, но такие импульсы постоянно идут с Украины от руководителей разного уровня, и такое давление со стороны инвесторов тоже чувствуется. Сейчас еще есть 8750 сотрудников, крупная филиальная сеть, IT-инвестиции - из этого сложно выйти, если только не появится предлагающий желаемую цену инвестор", - сказал Чани.
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По его словам, на Украине готовится закон, который обяжет компании, присутствующие в России, платить повышенные налоги.
Ранее в марте банковская группа OTP Group заявила, что приостанавливает финансирование свой дочерней компании в России и рассматривает возможность ухода с российского рынка.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.