https://ria.ru/20220428/davlenie-1785879446.html

Банк OTP заявил о давлении со стороны Украины из-за работы в России

Банк OTP заявил о давлении со стороны Украины из-за работы в России - РИА Новости, 28.04.2022

Банк OTP заявил о давлении со стороны Украины из-за работы в России

Венгерский банк OTP, имеющий филиалы в России и на Украине, испытывает давление со стороны украинских властей из-за сохранения бизнеса в России, заявил в эфире... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T10:34

2022-04-28T10:34

2022-04-28T10:34

экономика

россия

украина

венгрия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Венгерский банк OTP, имеющий филиалы в России и на Украине, испытывает давление со стороны украинских властей из-за сохранения бизнеса в России, заявил в эфире венгерского InfoRádió генеральный директор банка Шандор Чани."Давления со стороны Венгрии с целью ухода с российского рынка не чувствуется, но такие импульсы постоянно идут с Украины от руководителей разного уровня, и такое давление со стороны инвесторов тоже чувствуется. Сейчас еще есть 8750 сотрудников, крупная филиальная сеть, IT-инвестиции - из этого сложно выйти, если только не появится предлагающий желаемую цену инвестор", - сказал Чани.По его словам, на Украине готовится закон, который обяжет компании, присутствующие в России, платить повышенные налоги.Ранее в марте банковская группа OTP Group заявила, что приостанавливает финансирование свой дочерней компании в России и рассматривает возможность ухода с российского рынка.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220411/vengriya-1782981094.html

https://ria.ru/20220407/vengriya-1782235331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, украина, венгрия