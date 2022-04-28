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МИД осудил ракетные удары Израиля по окрестностям Дамаска
МИД осудил ракетные удары Израиля по окрестностям Дамаска - РИА Новости, 28.04.2022
МИД осудил ракетные удары Израиля по окрестностям Дамаска
Москва решительно осуждает ракетные удары Израиля по окрестностям Дамаска, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T13:04
2022-04-28T13:04
2022-04-28T13:21
война в сирии
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ввс израиля
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дамаск (город)
сирия
мария захарова
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Москва решительно осуждает ракетные удары Израиля по окрестностям Дамаска, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."По поступающим сообщениям, в ночь на 27 апреля ВВС Израиля нанесли ракетный удар по целям и в населенных пунктах... в окрестностях Дамаска. В результате авианалета погибли четверо сирийских военнослужащих, трое получили ранения, был нанесен значительный материальный ущерб. Мы считаем необходимым подчеркнуть, что продолжающиеся израильские обстрелы территории Сирии - нарушение базовых норм международного права, категорически неприемлемо и недопустимо. Решительно осуждаем подобные безответственные действия", - заявила Захарова в ходе брифинга в четверг.По ее словам, такие ничем не спровоцированные атаки приводят к снижению боевого потенциала вооруженных сил Сирии, негативно сказываясь на эффективности усилий по борьбе с терроризмом на сирийской земле."Требуем от израильской стороны прекратить эту порочную и опасную практику", - заявила дипломат.
https://ria.ru/20220423/samolety-1785109735.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ввс израиля, израиль, дамаск (город), сирия, мария захарова
13:04 28.04.2022 (обновлено: 13:21 28.04.2022)
МИД осудил ракетные удары Израиля по окрестностям Дамаска
Захарова решительно осудила ракетные удары Израиля по окрестностям Дамаска