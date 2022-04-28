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Косметическая компания Coty приостановит работу в России - РИА Новости, 28.04.2022
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Косметическая компания Coty приостановит работу в России
Косметическая компания Coty приостановит работу в России - РИА Новости, 28.04.2022
Косметическая компания Coty приостановит работу в России
Французско-американская косметическая компания Coty сообщила, что на фоне событий на Украине приняла решение приостановить деятельности в России, передает... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T08:39
2022-04-28T12:50
экономика
россия
bottega veneta
gucci
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Французско-американская косметическая компания Coty сообщила, что на фоне событий на Украине приняла решение приостановить деятельности в России, передает Reuters.Согласно заявлению фирмы, на долю России пришлось чуть более 3 процентов продаж в финансовом 2021 году, которые составили 4,63 миллиарда долларов. Производитель косметики считает, что решение уйти с российского рынка не повлияет на доходы в 2022 финансовом году.Coty торгует парфюмерией, косметикой, средствами по уходу за кожей. В ее портфолио входят такие люксовые бренды, как Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloé, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu и Tiffany &amp; Co. Кроме того, компания владеет брендами масс-маркета - Max Factor, Rimmel.На фоне новых санкций против России из-за спецоперации множество иностранных компаний заявили о приостановке деятельности либо об уходе с рынка и продаже российского бизнеса новым владельцам.В конце марта правительство России легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Как отмечали в Минпромторге, один из принципов, по которым товары будут включаться в список, — прекращение поставок в страну.При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в министерстве.
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экономика, россия, bottega veneta, gucci, marc jacobs
08:39 28.04.2022 (обновлено: 12:50 28.04.2022)
 
Косметическая компания Coty приостановит работу в России

Французско-американская косметическая компания Coty приостановит работу в России

© Фото : CotyПредприятие компании Coty в Испании
Предприятие компании Coty в Испании - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : Coty
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Французско-американская косметическая компания Coty сообщила, что на фоне событий на Украине приняла решение приостановить деятельности в России, передает Reuters.
Согласно заявлению фирмы, на долю России пришлось чуть более 3 процентов продаж в финансовом 2021 году, которые составили 4,63 миллиарда долларов. Производитель косметики считает, что решение уйти с российского рынка не повлияет на доходы в 2022 финансовом году.
Coty торгует парфюмерией, косметикой, средствами по уходу за кожей. В ее портфолио входят такие люксовые бренды, как Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloé, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu и Tiffany & Co. Кроме того, компания владеет брендами масс-маркета - Max Factor, Rimmel.
На фоне новых санкций против России из-за спецоперации множество иностранных компаний заявили о приостановке деятельности либо об уходе с рынка и продаже российского бизнеса новым владельцам.
В конце марта правительство России легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Как отмечали в Минпромторге, один из принципов, по которым товары будут включаться в список, — прекращение поставок в страну.
При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в министерстве.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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ЭкономикаРоссияBottega VenetaGucciMarc Jacobs
 
 
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