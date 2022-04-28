https://ria.ru/20220428/coty-1785863237.html

Косметическая компания Coty приостановит работу в России

Косметическая компания Coty приостановит работу в России - РИА Новости, 28.04.2022

Косметическая компания Coty приостановит работу в России

Французско-американская косметическая компания Coty сообщила, что на фоне событий на Украине приняла решение приостановить деятельности в России, передает... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T08:39

2022-04-28T08:39

2022-04-28T12:50

экономика

россия

bottega veneta

gucci

marc jacobs

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Французско-американская косметическая компания Coty сообщила, что на фоне событий на Украине приняла решение приостановить деятельности в России, передает Reuters.Согласно заявлению фирмы, на долю России пришлось чуть более 3 процентов продаж в финансовом 2021 году, которые составили 4,63 миллиарда долларов. Производитель косметики считает, что решение уйти с российского рынка не повлияет на доходы в 2022 финансовом году.Coty торгует парфюмерией, косметикой, средствами по уходу за кожей. В ее портфолио входят такие люксовые бренды, как Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloé, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu и Tiffany & Co. Кроме того, компания владеет брендами масс-маркета - Max Factor, Rimmel.На фоне новых санкций против России из-за спецоперации множество иностранных компаний заявили о приостановке деятельности либо об уходе с рынка и продаже российского бизнеса новым владельцам.В конце марта правительство России легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Как отмечали в Минпромторге, один из принципов, по которым товары будут включаться в список, — прекращение поставок в страну.При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в министерстве.

https://ria.ru/20220426/import-1785621675.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, bottega veneta, gucci, marc jacobs