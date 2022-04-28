https://ria.ru/20220428/coca-cola-1785877745.html
Маск пригрозил следующей купить Coca-Cola
Маск пригрозил следующей купить Coca-Cola - РИА Новости, 28.04.2022
Маск пригрозил следующей купить Coca-Cola
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, ранее объявивший о достижении договоренности по покупке Twitter, предупредил в одноименной соцсети о том, что... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T10:22
2022-04-28T10:22
2022-04-28T10:22
экономика
илон маск
the coca-cola company
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, ранее объявивший о достижении договоренности по покупке Twitter, предупредил в одноименной соцсети о том, что следующей он купит компанию Coca-Cola."Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть (в состав напитка – ред.) кокаин", - написал Маск в Twitter.Маск сейчас покупает Twitter за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру.Акции Coca-Cola на предторгах тем временем никак не отреагировали на дальнейшие намерения Маска, бумаги компании дорожают только на 0,3%.
https://ria.ru/20220427/twitter-1785700264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, илон маск, the coca-cola company
Маск пригрозил следующей купить Coca-Cola
Основатель компаний SpaceX и Tesla Маск пригрозил следующей купить Coca-Cola