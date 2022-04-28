https://ria.ru/20220428/coca-cola-1785877745.html

Маск пригрозил следующей купить Coca-Cola

Маск пригрозил следующей купить Coca-Cola - РИА Новости, 28.04.2022

Маск пригрозил следующей купить Coca-Cola

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, ранее объявивший о достижении договоренности по покупке Twitter, предупредил в одноименной соцсети о том, что... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T10:22

2022-04-28T10:22

2022-04-28T10:22

экономика

илон маск

the coca-cola company

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, ранее объявивший о достижении договоренности по покупке Twitter, предупредил в одноименной соцсети о том, что следующей он купит компанию Coca-Cola."Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть (в состав напитка – ред.) кокаин", - написал Маск в Twitter.Маск сейчас покупает Twitter за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру.Акции Coca-Cola на предторгах тем временем никак не отреагировали на дальнейшие намерения Маска, бумаги компании дорожают только на 0,3%.

https://ria.ru/20220427/twitter-1785700264.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, илон маск, the coca-cola company