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Маск пригрозил следующей купить Coca-Cola - РИА Новости, 28.04.2022
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Маск пригрозил следующей купить Coca-Cola
Маск пригрозил следующей купить Coca-Cola - РИА Новости, 28.04.2022
Маск пригрозил следующей купить Coca-Cola
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, ранее объявивший о достижении договоренности по покупке Twitter, предупредил в одноименной соцсети о том, что... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T10:22
2022-04-28T10:22
экономика
илон маск
the coca-cola company
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, ранее объявивший о достижении договоренности по покупке Twitter, предупредил в одноименной соцсети о том, что следующей он купит компанию Coca-Cola."Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть (в состав напитка – ред.) кокаин", - написал Маск в Twitter.Маск сейчас покупает Twitter за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру.Акции Coca-Cola на предторгах тем временем никак не отреагировали на дальнейшие намерения Маска, бумаги компании дорожают только на 0,3%.
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экономика, илон маск, the coca-cola company
10:22 28.04.2022
 
Маск пригрозил следующей купить Coca-Cola

Основатель компаний SpaceX и Tesla Маск пригрозил следующей купить Coca-Cola

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкCoca-Cola
Coca-Cola - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Coca-Cola. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, ранее объявивший о достижении договоренности по покупке Twitter, предупредил в одноименной соцсети о том, что следующей он купит компанию Coca-Cola.
"Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть (в состав напитка – ред.) кокаин", - написал Маск в Twitter.
Маск сейчас покупает Twitter за 44 миллиарда долларов. Объясняя свои инвестиции в соцсеть, миллиардер отмечал, что верит в ее потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру.
Акции Coca-Cola на предторгах тем временем никак не отреагировали на дальнейшие намерения Маска, бумаги компании дорожают только на 0,3%.
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