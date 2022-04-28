https://ria.ru/20220428/cirque-1786013503.html
Запашный сообщил о незаконном избрании главы Союза цирковых деятелей
Запашный сообщил о незаконном избрании главы Союза цирковых деятелей - РИА Новости, 28.04.2022
Запашный сообщил о незаконном избрании главы Союза цирковых деятелей
Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный заявил, что избрание Яны Шевченко председателем Творческого союза цирковых деятелей России признано... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T19:11
2022-04-28T19:11
2022-04-28T19:11
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союз цирковых деятелей
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный заявил, что избрание Яны Шевченко председателем Творческого союза цирковых деятелей России признано недействительным. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале со ссылкой на соответствующие документы из Министерства юстиции.В опубликованных Запашным бумагах говорится, что в результате внеплановой документарной проверки ведомством были выявлены "грубые нарушения равенства прав членов Организации" при проведении отчетно-выборной Конференции 2021 года, а также "не соблюден необходимый для принятия решения кворум", в связи с чем избрание Шевченко "является нелегитимным"."Согласно сведениям, содержащимися в материалах регистрационного дела Организации, Председателем правления является Биляуэр Евгений Эмильевич (протокол №1/16 отчетно-выборной Конференции Организации от 12.12.2016), что соответствует сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц", — указано в документе.Далее приводится перечень членов правления, также избранных в 2016 году. В их числе значится и Запашный. "Несмотря на то, что я, как и большинство других ведущих специалистов цирковой отрасли, написал заявление о выходе из состава этой "бесполезной и мертвой" организации (это произошло после избрания Шевченко в 2021 году, — Прим. ред.), я все еще остаюсь членом правления ТСЦДР России", — прокомментировал Запашный предоставленные документы.
https://ria.ru/20220420/zapashnyy-1784434525.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, эмиль кио (младший), россия, союз цирковых деятелей, эдгард запашный
Запашный сообщил о незаконном избрании главы Союза цирковых деятелей
Запашный: Избрание Яны Шевченко председателем Союза цирковых деятелей недействительно
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный заявил, что избрание Яны Шевченко председателем Творческого союза цирковых деятелей России признано недействительным. Об этом он сообщил
в своем Telegram-канале со ссылкой на соответствующие документы из Министерства юстиции.
В опубликованных Запашным бумагах говорится, что в результате внеплановой документарной проверки ведомством были выявлены "грубые нарушения равенства прав членов Организации" при проведении отчетно-выборной Конференции 2021 года, а также "не соблюден необходимый для принятия решения кворум", в связи с чем избрание Шевченко "является нелегитимным".
"Согласно сведениям, содержащимися в материалах регистрационного дела Организации, Председателем правления является Биляуэр Евгений Эмильевич (протокол №1/16 отчетно-выборной Конференции Организации от 12.12.2016), что соответствует сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц", — указано в документе.
Далее приводится перечень членов правления, также избранных в 2016 году. В их числе значится и Запашный.
"Несмотря на то, что я, как и большинство других ведущих специалистов цирковой отрасли, написал заявление о выходе из состава этой "бесполезной и мертвой" организации (это произошло после избрания Шевченко в 2021 году, — Прим. ред.), я все еще остаюсь членом правления ТСЦДР России", — прокомментировал Запашный предоставленные документы.