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Чешский журналист обвинил главу минобороны в отсталости из-за слов о России
Чешский журналист обвинил главу минобороны в отсталости из-за слов о России - РИА Новости, 28.04.2022
Чешский журналист обвинил главу минобороны в отсталости из-за слов о России
Журналист Йиржи Покорны в статье для газеты Halo noviny раскритиковал главу минобороны Чехии Яну Чернохову за критическое высказывание в адрес Москвы и заявил... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T02:25
2022-04-28T02:25
2022-04-28T02:25
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яна чернохова
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Журналист Йиржи Покорны в статье для газеты Halo noviny раскритиковал главу минобороны Чехии Яну Чернохову за критическое высказывание в адрес Москвы и заявил об "отсталости" ее восприятия ситуации в мире.В частности, как написал автор публикации, ранее чешский политик призвала исключить Россию из Совета безопасности ООН из-за военной операции на Украине. Также, по его словам, она обратилась к международной организации с предложением: "Если они не накажут русских, то пусть самораспускаются".Обозреватель отметил, что Чернохова "кичится" сплочением чешского общества против России и "презирает" тех, кто иначе смотрит на этот конфликт.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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в мире, россия, украина, донбасс, оон, яна чернохова, чехия
Чешский журналист обвинил главу минобороны в отсталости из-за слов о России
Журналист Покорны обвинил главу минобороны Чехии Чернохову в "отсталости" из-за критики РФ