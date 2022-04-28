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Чешский журналист обвинил главу минобороны в отсталости из-за слов о России

Чешский журналист обвинил главу минобороны в отсталости из-за слов о России - РИА Новости, 28.04.2022

Чешский журналист обвинил главу минобороны в отсталости из-за слов о России

Журналист Йиржи Покорны в статье для газеты Halo noviny раскритиковал главу минобороны Чехии Яну Чернохову за критическое высказывание в адрес Москвы и заявил... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T02:25

2022-04-28T02:25

2022-04-28T02:25

в мире

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украина

донбасс

оон

яна чернохова

чехия

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Журналист Йиржи Покорны в статье для газеты Halo noviny раскритиковал главу минобороны Чехии Яну Чернохову за критическое высказывание в адрес Москвы и заявил об "отсталости" ее восприятия ситуации в мире.В частности, как написал автор публикации, ранее чешский политик призвала исключить Россию из Совета безопасности ООН из-за военной операции на Украине. Также, по его словам, она обратилась к международной организации с предложением: "Если они не накажут русских, то пусть самораспускаются".Обозреватель отметил, что Чернохова "кичится" сплочением чешского общества против России и "презирает" тех, кто иначе смотрит на этот конфликт.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220422/chekhiya-1785028115.html

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в мире, россия, украина, донбасс, оон, яна чернохова, чехия