04:34 28.04.2022 (обновлено: 09:41 28.04.2022)
Российские регионы предупредили о мощных пыльных бурях
ВНИИ ГОЧС: мощные пыльные бури могут накрыть Ставрополье, Калмыкию, Астрахань и Волгоград
Пыльная буря над Волгоградом. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Мощные пыльные бури прогнозируются на этой неделе на территории четырех регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов страны, предупреждает на своем сайте Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"В конце апреля — начале мая повышаются риски возникновения пыльных бурь различной интенсивности в степных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов на территории Ставропольского края, Республики Калмыкия, Астраханской и востока Волгоградской областей", — приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института Максима Бедило.
Ученые поясняют, что образование пыльных бурь происходит в результате интенсивного прогрева верхнего слоя почвы и, как следствие, возникновения турбулентности в атмосфере.
"Рекомендуем заинтересованным органам РСЧС перечисленных субъектов оперативно оповещать население о рисках возникновения таких опасных метеорологических явлений, доводить рекомендации по необходимым действиям в такой ситуации", — резюмирует ВНИИ ГОЧС.
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