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Российские регионы предупредили о мощных пыльных бурях - РИА Новости, 28.04.2022
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Российские регионы предупредили о мощных пыльных бурях
Российские регионы предупредили о мощных пыльных бурях - РИА Новости, 28.04.2022
Российские регионы предупредили о мощных пыльных бурях
Мощные пыльные бури прогнозируются на этой неделе на территории четырех регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов страны, предупреждает на своем... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T04:34
2022-04-28T09:41
внии гочс
происшествия
ставропольский край
астраханская область
волгоградская область
республика калмыкия
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Мощные пыльные бури прогнозируются на этой неделе на территории четырех регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов страны, предупреждает на своем сайте Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Ученые поясняют, что образование пыльных бурь происходит в результате интенсивного прогрева верхнего слоя почвы и, как следствие, возникновения турбулентности в атмосфере."Рекомендуем заинтересованным органам РСЧС перечисленных субъектов оперативно оповещать население о рисках возникновения таких опасных метеорологических явлений, доводить рекомендации по необходимым действиям в такой ситуации", — резюмирует ВНИИ ГОЧС.
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внии гочс, происшествия, ставропольский край, астраханская область, волгоградская область, республика калмыкия
04:34 28.04.2022 (обновлено: 09:41 28.04.2022)
 
Российские регионы предупредили о мощных пыльных бурях

ВНИИ ГОЧС: мощные пыльные бури могут накрыть Ставрополье, Калмыкию, Астрахань и Волгоград

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПыльная буря над Волгоградом
Пыльная буря над Волгоградом - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Пыльная буря над Волгоградом. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Мощные пыльные бури прогнозируются на этой неделе на территории четырех регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов страны, предупреждает на своем сайте Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"В конце апреля — начале мая повышаются риски возникновения пыльных бурь различной интенсивности в степных районах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов на территории Ставропольского края, Республики Калмыкия, Астраханской и востока Волгоградской областей", — приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института Максима Бедило.
Ученые поясняют, что образование пыльных бурь происходит в результате интенсивного прогрева верхнего слоя почвы и, как следствие, возникновения турбулентности в атмосфере.
"Рекомендуем заинтересованным органам РСЧС перечисленных субъектов оперативно оповещать население о рисках возникновения таких опасных метеорологических явлений, доводить рекомендации по необходимым действиям в такой ситуации", — резюмирует ВНИИ ГОЧС.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
27 марта, 17:12
На Ставрополье обрушились пыльная буря и сильный ветер
 
ВНИИ ГОЧСПроисшествияСтавропольский крайАстраханская областьВолгоградская областьРеспублика Калмыкия
 
 
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