https://ria.ru/20220428/burya-1785854406.html

Российские регионы предупредили о мощных пыльных бурях

Российские регионы предупредили о мощных пыльных бурях - РИА Новости, 28.04.2022

Российские регионы предупредили о мощных пыльных бурях

Мощные пыльные бури прогнозируются на этой неделе на территории четырех регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов страны, предупреждает на своем... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T04:34

2022-04-28T04:34

2022-04-28T09:41

внии гочс

происшествия

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астраханская область

волгоградская область

республика калмыкия

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Мощные пыльные бури прогнозируются на этой неделе на территории четырех регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов страны, предупреждает на своем сайте Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Ученые поясняют, что образование пыльных бурь происходит в результате интенсивного прогрева верхнего слоя почвы и, как следствие, возникновения турбулентности в атмосфере."Рекомендуем заинтересованным органам РСЧС перечисленных субъектов оперативно оповещать население о рисках возникновения таких опасных метеорологических явлений, доводить рекомендации по необходимым действиям в такой ситуации", — резюмирует ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20220327/stavropole-1780347463.html

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внии гочс, происшествия, ставропольский край, астраханская область, волгоградская область, республика калмыкия