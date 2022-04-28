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МИД Великобритании подтвердил смерть гражданина страны на Украине - РИА Новости, 28.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/britaniya-1786011082.html
МИД Великобритании подтвердил смерть гражданина страны на Украине
МИД Великобритании подтвердил смерть гражданина страны на Украине - РИА Новости, 28.04.2022
МИД Великобритании подтвердил смерть гражданина страны на Украине
Один гражданин Великобритании погиб и еще один числится пропавшим без вести на Украине, заявил официальный представитель министерства иностранных дел... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T18:21
2022-04-28T18:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
великобритания
ситуация в днр и лнр
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ЛОНДОН, 28 апр - РИА Новости. Один гражданин Великобритании погиб и еще один числится пропавшим без вести на Украине, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Великобритании.Как сообщает телеканал Sky News, предположительно, оба британца воевали на Украине на стороне силовиков, однако внешнеполитическое ведомство Британии никаких деталей не привело относительно того, чем занимались британские граждане на Украине."Мы можем подтвердить, что один гражданин Великобритании погиб, мы оказываем поддержку их семьям... Мы в курсе, что один гражданин Великобритании числится пропавшим без вести, мы в срочном порядке проверяем информацию", - приводит слова представителя ведомства телеканал. Он не привел данных относительно того, когда был убит один из британцев, и когда пропал второй.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html
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в мире, украина, великобритания, ситуация в днр и лнр
18:21 28.04.2022
 
МИД Великобритании подтвердил смерть гражданина страны на Украине

МИД Британии подтвердил смерть гражданина страны на Украине, еще один пропал без вести

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 28 апр - РИА Новости. Один гражданин Великобритании погиб и еще один числится пропавшим без вести на Украине, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Великобритании.
Как сообщает телеканал Sky News, предположительно, оба британца воевали на Украине на стороне силовиков, однако внешнеполитическое ведомство Британии никаких деталей не привело относительно того, чем занимались британские граждане на Украине.
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"Мы можем подтвердить, что один гражданин Великобритании погиб, мы оказываем поддержку их семьям... Мы в курсе, что один гражданин Великобритании числится пропавшим без вести, мы в срочном порядке проверяем информацию", - приводит слова представителя ведомства телеканал. Он не привел данных относительно того, когда был убит один из британцев, и когда пропал второй.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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