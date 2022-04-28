https://ria.ru/20220428/bolgary-1785858025.html
Крымские болгары поблагодарили президента Болгарии за позицию по Украине
Крымские болгары поблагодарили президента Болгарии за позицию по Украине - РИА Новости, 28.04.2022
Крымские болгары поблагодарили президента Болгарии за позицию по Украине
Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер поблагодарил президента Болгарии Румена Радева за отказ поставлять оружие Украине и... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T07:22
2022-04-28T07:22
2022-04-28T07:22
обострение ситуации в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер поблагодарил президента Болгарии Румена Радева за отказ поставлять оружие Украине и призвал лидеров других европейских стран брать с него пример.Ранее Радев заявил, что он категорически против предоставления военной помощи Украине, он также не видит смысла в визите болгарской правительственной делегации в Киев.По его словам, президент Болгарии, несмотря на давление США, поставил во главу угла защиту интересов граждан страны."Как бы в США ни стремились выжечь историческую память, но болгары мудрый народ, они помнят свои славянские корни. Лидерам других европейских стран стоит брать пример с президента Болгарии", — подчеркнул Абажер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220427/naemniki-1785758448.html
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в мире, украина, болгария, румен радев, республика крым, россия
Крымские болгары поблагодарили президента Болгарии за позицию по Украине
Глава крымской болгарской автономии Абажер поблагодарил президента Болгарии за отказ Киеву