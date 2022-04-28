https://ria.ru/20220428/bolgary-1785858025.html

Крымские болгары поблагодарили президента Болгарии за позицию по Украине

Крымские болгары поблагодарили президента Болгарии за позицию по Украине - РИА Новости, 28.04.2022

Крымские болгары поблагодарили президента Болгарии за позицию по Украине

Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер поблагодарил президента Болгарии Румена Радева за отказ поставлять оружие Украине и... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T07:22

2022-04-28T07:22

2022-04-28T07:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер поблагодарил президента Болгарии Румена Радева за отказ поставлять оружие Украине и призвал лидеров других европейских стран брать с него пример.Ранее Радев заявил, что он категорически против предоставления военной помощи Украине, он также не видит смысла в визите болгарской правительственной делегации в Киев.По его словам, президент Болгарии, несмотря на давление США, поставил во главу угла защиту интересов граждан страны."Как бы в США ни стремились выжечь историческую память, но болгары мудрый народ, они помнят свои славянские корни. Лидерам других европейских стран стоит брать пример с президента Болгарии", — подчеркнул Абажер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220427/naemniki-1785758448.html

https://ria.ru/20220427/gaz-1785809854.html

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болгария

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в мире, украина, болгария, румен радев, республика крым, россия