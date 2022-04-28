Рейтинг@Mail.ru
Крымские болгары поблагодарили президента Болгарии за позицию по Украине - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/bolgary-1785858025.html
Крымские болгары поблагодарили президента Болгарии за позицию по Украине
Крымские болгары поблагодарили президента Болгарии за позицию по Украине - РИА Новости, 28.04.2022
Крымские болгары поблагодарили президента Болгарии за позицию по Украине
Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер поблагодарил президента Болгарии Румена Радева за отказ поставлять оружие Украине и... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T07:22
2022-04-28T07:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
болгария
румен радев
республика крым
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732587612_0:308:2730:1844_1920x0_80_0_0_5197379aa6846b9f757d6200a6d56ba2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер поблагодарил президента Болгарии Румена Радева за отказ поставлять оружие Украине и призвал лидеров других европейских стран брать с него пример.Ранее Радев заявил, что он категорически против предоставления военной помощи Украине, он также не видит смысла в визите болгарской правительственной делегации в Киев.По его словам, президент Болгарии, несмотря на давление США, поставил во главу угла защиту интересов граждан страны."Как бы в США ни стремились выжечь историческую память, но болгары мудрый народ, они помнят свои славянские корни. Лидерам других европейских стран стоит брать пример с президента Болгарии", — подчеркнул Абажер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220427/naemniki-1785758448.html
https://ria.ru/20220427/gaz-1785809854.html
украина
болгария
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732587612_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_fe93c4bc04f52f710f1de95388271a44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, болгария, румен радев, республика крым, россия
07:22 28.04.2022
 
Крымские болгары поблагодарили президента Болгарии за позицию по Украине

Глава крымской болгарской автономии Абажер поблагодарил президента Болгарии за отказ Киеву

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Город Симферополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер поблагодарил президента Болгарии Румена Радева за отказ поставлять оружие Украине и призвал лидеров других европейских стран брать с него пример.
Ранее Радев заявил, что он категорически против предоставления военной помощи Украине, он также не видит смысла в визите болгарской правительственной делегации в Киев.
"Мы благодарны президенту Болгарии за его взвешенную и созидательную позицию, за отказ спонсировать оружием украинских нацистов, перед которыми США поставлена цель максимально навредить нашей славянской цивилизации", — сказал РИА Новости Абажер.
По его словам, президент Болгарии, несмотря на давление США, поставил во главу угла защиту интересов граждан страны.
"Как бы в США ни стремились выжечь историческую память, но болгары мудрый народ, они помнят свои славянские корни. Лидерам других европейских стран стоит брать пример с президента Болгарии", — подчеркнул Абажер.
Украинский военный возле Харькова - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 15:14
На Украине находятся наемники из более чем 50 стран, заявили в СК
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Газовое оборудование - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 18:09
Болгары назвали виновных в остановке поставок газа из России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаБолгарияРумен РадевРеспублика КрымРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала