https://ria.ru/20220428/bilayn-1785895411.html
Билайн: общий объем выручки в первом квартале вырос на 5,6%
Билайн: общий объем выручки в первом квартале вырос на 5,6% - РИА Новости, 28.04.2022
Билайн: общий объем выручки в первом квартале вырос на 5,6%
Общий объем выручки билайна в первом квартале текущего года вырос на 5,6 % по сравнению с прошлым годом, этому способствовал прирост выручки от мобильных... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:43
2022-04-28T11:43
2022-04-28T11:43
новости компаний - экономика
билайн
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Общий объем выручки билайна в первом квартале текущего года вырос на 5,6 % по сравнению с прошлым годом, этому способствовал прирост выручки от мобильных сервисов (на 3,3 % по сравнению с предыдущим годом), от услуг фиксированной связи (на 8,2 % по сравнению с предыдущим годом) и выручки от продаж оборудования и аксессуаров (на 17,2 % по сравнению с предыдущим годом), сообщает пресс-служба мобильного оператора."Главным фактором увеличения выручки от мобильных данных на 7,6 % по сравнению с предыдущим годом стал повышенный спрос на мобильный интернет — объемы потребления выросли на 29,9 % по сравнению с предыдущим годом. Общая выручка от стационарной связи была обеспечена развитием широкополосной связи билайн Россия — в течение квартала прирост составил 7,2 % по сравнению с предыдущим годом благодаря продолжительному увеличению аудитории клиентов широкополосных услуг билайн Россия", - говорится в сообщении компании.Пресс-служба также информирует, что бизнес B2B вырос на 11,4 % по сравнению с предыдущим годом."Особенно стоит отметить успехи цифровых продуктов по анализу больших данных — оборот вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом и достиг 955 млн рублей. Эти результаты были подкреплены выручкой от рекламных услуг за счет приобретения OTM в 2021 году", - подчеркнули в билайне.Пресс-служба также сообщает, что в первом квартале у билайн Россия насчитывалось 48,5 миллиона мобильных абонентов - на 3,1 % меньше по сравнению с предыдущим годом, что объясняется особым вниманием к качеству, а не количеству клиентской базы. Все больше людей активно пользуются смартфонами, что способствует развитию 4G услуг. Количество абонентов 4G увеличилось на 9,2 % по сравнению с предыдущим годом, в результате чего база абонентов 4G составила 25,3 млн. Таким образом это обеспечило прирост среднего дохода на абонента на 5,8 % по сравнению с предыдущим годом, а также расширение охвата сетей 4G билайн Россия до 55,6 % — это на 6,7 процентных пункта выше, чем в первом квартале 2021 года.Билайн продолжает развивать цифровые сервисы - количество ежемесячных активных пользователей финтех-приложения билайн в первом квартале выросло до 216 тысяч (в 2,0 раза по сравнению с предыдущим годом).Показатель EBITDA вырос на 2,8 % в первом квартале текущего года по сравнению с предыдущим годом. На показатель EBITDA повлияли более высокие затраты на персонал и прирост штата после недавних приобретений (OTM, DataFort), увеличение затрат на техническую поддержку в соответствии с развитием сети вследствие расширения клиентской базы 4G-сетей билайн Россия.В первом квартале капитальные затраты выросли на 11,5 % по сравнению с предыдущим годом, интенсивность капитальных затрат снизилась на 2,3 п. п. по сравнению с предыдущим годом до 26,0 % с учетом увеличения доходной базы. На капитальные затраты повлияли проблемы с цепочкой поставок после введения санкций. Количество станций 4G билайн Россия выросло на 13,7 % по сравнению с предыдущим годом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости компаний - экономика, билайн, россия
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Общий объем выручки билайна в первом квартале текущего года вырос на 5,6 % по сравнению с прошлым годом, этому способствовал прирост выручки от мобильных сервисов (на 3,3 % по сравнению с предыдущим годом), от услуг фиксированной связи (на 8,2 % по сравнению с предыдущим годом) и выручки от продаж оборудования и аксессуаров (на 17,2 % по сравнению с предыдущим годом), сообщает пресс-служба мобильного оператора.
"Главным фактором увеличения выручки от мобильных данных на 7,6 % по сравнению с предыдущим годом стал повышенный спрос на мобильный интернет — объемы потребления выросли на 29,9 % по сравнению с предыдущим годом. Общая выручка от стационарной связи была обеспечена развитием широкополосной связи билайн Россия — в течение квартала прирост составил 7,2 % по сравнению с предыдущим годом благодаря продолжительному увеличению аудитории клиентов широкополосных услуг билайн Россия", - говорится в сообщении компании.
Пресс-служба также информирует, что бизнес B2B вырос на 11,4 % по сравнению с предыдущим годом.
"Особенно стоит отметить успехи цифровых продуктов по анализу больших данных — оборот вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом и достиг 955 млн рублей. Эти результаты были подкреплены выручкой от рекламных услуг за счет приобретения OTM в 2021 году", - подчеркнули в билайне.
Пресс-служба также сообщает, что в первом квартале у билайн Россия насчитывалось 48,5 миллиона мобильных абонентов - на 3,1 % меньше по сравнению с предыдущим годом, что объясняется особым вниманием к качеству, а не количеству клиентской базы. Все больше людей активно пользуются смартфонами, что способствует развитию 4G услуг. Количество абонентов 4G увеличилось на 9,2 % по сравнению с предыдущим годом, в результате чего база абонентов 4G составила 25,3 млн. Таким образом это обеспечило прирост среднего дохода на абонента на 5,8 % по сравнению с предыдущим годом, а также расширение охвата сетей 4G билайн Россия до 55,6 % — это на 6,7 процентных пункта выше, чем в первом квартале 2021 года.
Билайн
продолжает развивать цифровые сервисы - количество ежемесячных активных пользователей финтех-приложения билайн в первом квартале выросло до 216 тысяч (в 2,0 раза по сравнению с предыдущим годом).
Показатель EBITDA вырос на 2,8 % в первом квартале текущего года по сравнению с предыдущим годом. На показатель EBITDA повлияли более высокие затраты на персонал и прирост штата после недавних приобретений (OTM, DataFort), увеличение затрат на техническую поддержку в соответствии с развитием сети вследствие расширения клиентской базы 4G-сетей билайн Россия.
В первом квартале капитальные затраты выросли на 11,5 % по сравнению с предыдущим годом, интенсивность капитальных затрат снизилась на 2,3 п. п. по сравнению с предыдущим годом до 26,0 % с учетом увеличения доходной базы. На капитальные затраты повлияли проблемы с цепочкой поставок после введения санкций. Количество станций 4G билайн Россия выросло на 13,7 % по сравнению с предыдущим годом.
"Результаты первого квартала в очередной раз подчеркивают успешность нашей стратегии. Мы последовательно увеличиваем проникновение 4G в нашей пользовательской базе, растет объем передаваемых данных и улучшаем качество связи. Мы наблюдаем органический рост ARPU благодаря тому, что абоненты активнее пользовались услугами билайна и передавали больше данных. Сейчас мы сконцентрированы на построении долгосрочных отношений с клиентами, которые потребляют наш сервис, платят за него и рекомендуют другим", - заявил генеральный директор билайна Александр Торбахов.