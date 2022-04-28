https://ria.ru/20220428/bespilotnik-1785852908.html

Беспилотники будут следить за состоянием российских боевых роботов

Беспилотники будут следить за состоянием российских боевых роботов - РИА Новости, 28.04.2022

Беспилотники будут следить за состоянием российских боевых роботов

Ученые Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации предложили новую систему диагностики наземных боевых роботов, которая будет осуществляться... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T03:29

2022-04-28T03:29

2022-04-28T03:32

безопасность

общевойсковая академия вс рф

россия

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ученые Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации предложили новую систему диагностики наземных боевых роботов, которая будет осуществляться при помощи дрона, следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента.Согласно реферату изобретения, в его состав входят переходное устройство с диагностической розеткой, расположенное на крыше моторно-трансмиссионного отделения робота, и коптер с прикрепленным к нему соединительным кабелем контрольно-проверочной аппаратуры и штекером, которые обеспечивают удаленное подключение к робототехническим комплексам сухопутных войск.Создатели системы указывают, что цель разработки — снижение потерь личного состава группы технической разведки (TP) ремонтно-восстановительных органов при идентификации технического состояния робототехнических комплексов в случае выхода из строя или потери управления в условиях деструктивного воздействия противника.После обнаружения вышедшего из строя робота группа ТР с безопасного расстояния запускает коптер с прикрепленным к нему соединительным кабелем. Беспилотник доставляет кабель до робота и осуществляет соединение с переходником, расположенным на крыше моторно-трансмиссионного отделения, методом посадки с последующей состыковкой разъемов и штекера.Таким образом специалисты техразведки остаются в укрытии на безопасном расстоянии от средств поражения противника.

https://ria.ru/20220427/bespilotnik-1785650909.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, общевойсковая академия вс рф, россия