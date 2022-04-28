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В Чехии снова подорожал бензин - РИА Новости, 28.04.2022
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В Чехии снова подорожал бензин
В Чехии снова подорожал бензин - РИА Новости, 28.04.2022
В Чехии снова подорожал бензин
После полуторамесячного перерыва в Чехии снова начали расти цены на автомобильное топливо, цена одного литра бензина ныне составляет 42,72 кроны (около 1,74... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T13:38
2022-04-28T13:38
экономика
чехия
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ПРАГА, 28 апр – РИА Новости. После полуторамесячного перерыва в Чехии снова начали расти цены на автомобильное топливо, цена одного литра бензина ныне составляет 42,72 кроны (около 1,74 евро), дизтоплива – 44,95 кроны (около 1,83 евро), сообщила в четверг компания CCS, которая с 2005 года регистрирует цены на автозаправках."В течение последних полутора месяцев цены на автомобильное топливо постепенно снижались, однако с минувшей недели вновь начался их рост, составивший 2-3%. Ныне средняя цена одного литра бензина составляет 42,72 кроны, дизтоплива – 44,95 кроны", - говорится в сообщении.Самых высоких показателей цены на автомобильное топливо в Чехии достигли 10 марта, когда один литр бензина, в среднем, стоил 47 крон (около 1,91 евро), а один литр дизельного топлива – 49,5 кроны (около 2,02 евро). После этого цены на топливо начали постепенно снижаться.По сравнению с апрелем 2021 года стоимость одного литра бензина в республике возросла, в среднем, на 11 крон (около 0,45 евро), а одного литра дизельного топлива – на 15 крон (около 0,61 евро).
https://ria.ru/20220427/pivovary-1785765710.html
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экономика, чехия
13:38 28.04.2022
 
В Чехии снова подорожал бензин

В Чехии снова начали расти цены на автомобильное топливо

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкМужчина заправляет автомобиль на АЗС
Мужчина заправляет автомобиль на АЗС - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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Мужчина заправляет автомобиль на АЗС. Архивное фото
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ПРАГА, 28 апр – РИА Новости. После полуторамесячного перерыва в Чехии снова начали расти цены на автомобильное топливо, цена одного литра бензина ныне составляет 42,72 кроны (около 1,74 евро), дизтоплива – 44,95 кроны (около 1,83 евро), сообщила в четверг компания CCS, которая с 2005 года регистрирует цены на автозаправках.
"В течение последних полутора месяцев цены на автомобильное топливо постепенно снижались, однако с минувшей недели вновь начался их рост, составивший 2-3%. Ныне средняя цена одного литра бензина составляет 42,72 кроны, дизтоплива – 44,95 кроны", - говорится в сообщении.
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Самых высоких показателей цены на автомобильное топливо в Чехии достигли 10 марта, когда один литр бензина, в среднем, стоил 47 крон (около 1,91 евро), а один литр дизельного топлива – 49,5 кроны (около 2,02 евро). После этого цены на топливо начали постепенно снижаться.
По сравнению с апрелем 2021 года стоимость одного литра бензина в республике возросла, в среднем, на 11 крон (около 0,45 евро), а одного литра дизельного топлива – на 15 крон (около 0,61 евро).
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