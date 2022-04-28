Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, когда бензин начнет дешеветь - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220428/benzin-1785846795.html
Эксперт рассказал, когда бензин начнет дешеветь
Эксперт рассказал, когда бензин начнет дешеветь - РИА Новости, 28.04.2022
Эксперт рассказал, когда бензин начнет дешеветь
Цены на автомобильное топливо в рознице уже снизились на два процента, что вполне объяснимо: на фоне падения спроса за рубежом компании ищут покупателей в... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T02:15
2022-04-28T02:15
экономика
россия
николай вавилов
total research
бензин
цены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/06/1553000690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3ea4f6feecde4b1af7f3fa8f4dbb380.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Цены на автомобильное топливо в рознице уже снизились на два процента, что вполне объяснимо: на фоне падения спроса за рубежом компании ищут покупателей в России. Ждать дальнейшего снижения цен не стоит, но примерно на один процент от сегодняшних уровней они могут снизиться к началу лета, рассказал агентству “Прайм” специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.По его словам, это связано с увеличением конкуренции на рынке топлива — российскую нефть и нефтепродукты становится сложнее продавать за рубеж, при этом продажи идут с дисконтом до 30 долларов за баррель.Этот тренд продолжится в мае и вызовет дальнейшее повышение цен на бензин, спрогнозировал собеседник агентства.“Таким образом, создается ситуация, при которой экономически продавать топливо в России становится выгоднее. Но не стоит рассчитывать на какой-то массовый обвал цен на заправках”, — заключил Вавилов.
https://ria.ru/20220425/skidki-1785228673.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/06/1553000690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c990f31832e37c064ba7b05847542928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, николай вавилов, total research, бензин, цены
02:15 28.04.2022
 
Эксперт рассказал, когда бензин начнет дешеветь

Эксперт Вавилов: к началу лета цены на бензин могут снизиться на один процент

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
АЗС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Цены на автомобильное топливо в рознице уже снизились на два процента, что вполне объяснимо: на фоне падения спроса за рубежом компании ищут покупателей в России. Ждать дальнейшего снижения цен не стоит, но примерно на один процент от сегодняшних уровней они могут снизиться к началу лета, рассказал агентству “Прайм” специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
По его словам, это связано с увеличением конкуренции на рынке топлива — российскую нефть и нефтепродукты становится сложнее продавать за рубеж, при этом продажи идут с дисконтом до 30 долларов за баррель.
Этот тренд продолжится в мае и вызовет дальнейшее повышение цен на бензин, спрогнозировал собеседник агентства.
“Таким образом, создается ситуация, при которой экономически продавать топливо в России становится выгоднее. Но не стоит рассчитывать на какой-то массовый обвал цен на заправках”, — заключил Вавилов.
Заправочные пистолеты на АЗС - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 04:15
В России допустили возможность введения скидок на бензин
 
ЭкономикаРоссияНиколай ВавиловTotal ResearchБензинЦены
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала