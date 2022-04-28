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Эксперт рассказал, когда бензин начнет дешеветь
Эксперт рассказал, когда бензин начнет дешеветь - РИА Новости, 28.04.2022
Эксперт рассказал, когда бензин начнет дешеветь
Цены на автомобильное топливо в рознице уже снизились на два процента, что вполне объяснимо: на фоне падения спроса за рубежом компании ищут покупателей в... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T02:15
2022-04-28T02:15
2022-04-28T02:15
экономика
россия
николай вавилов
total research
бензин
цены
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Цены на автомобильное топливо в рознице уже снизились на два процента, что вполне объяснимо: на фоне падения спроса за рубежом компании ищут покупателей в России. Ждать дальнейшего снижения цен не стоит, но примерно на один процент от сегодняшних уровней они могут снизиться к началу лета, рассказал агентству “Прайм” специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.По его словам, это связано с увеличением конкуренции на рынке топлива — российскую нефть и нефтепродукты становится сложнее продавать за рубеж, при этом продажи идут с дисконтом до 30 долларов за баррель.Этот тренд продолжится в мае и вызовет дальнейшее повышение цен на бензин, спрогнозировал собеседник агентства.“Таким образом, создается ситуация, при которой экономически продавать топливо в России становится выгоднее. Но не стоит рассчитывать на какой-то массовый обвал цен на заправках”, — заключил Вавилов.
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экономика, россия, николай вавилов, total research, бензин, цены
Эксперт рассказал, когда бензин начнет дешеветь
Эксперт Вавилов: к началу лета цены на бензин могут снизиться на один процент