https://ria.ru/20220428/benzin-1785846795.html

Эксперт рассказал, когда бензин начнет дешеветь

Эксперт рассказал, когда бензин начнет дешеветь - РИА Новости, 28.04.2022

Эксперт рассказал, когда бензин начнет дешеветь

Цены на автомобильное топливо в рознице уже снизились на два процента, что вполне объяснимо: на фоне падения спроса за рубежом компании ищут покупателей в... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T02:15

2022-04-28T02:15

2022-04-28T02:15

экономика

россия

николай вавилов

total research

бензин

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/06/1553000690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3ea4f6feecde4b1af7f3fa8f4dbb380.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Цены на автомобильное топливо в рознице уже снизились на два процента, что вполне объяснимо: на фоне падения спроса за рубежом компании ищут покупателей в России. Ждать дальнейшего снижения цен не стоит, но примерно на один процент от сегодняшних уровней они могут снизиться к началу лета, рассказал агентству “Прайм” специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.По его словам, это связано с увеличением конкуренции на рынке топлива — российскую нефть и нефтепродукты становится сложнее продавать за рубеж, при этом продажи идут с дисконтом до 30 долларов за баррель.Этот тренд продолжится в мае и вызовет дальнейшее повышение цен на бензин, спрогнозировал собеседник агентства.“Таким образом, создается ситуация, при которой экономически продавать топливо в России становится выгоднее. Но не стоит рассчитывать на какой-то массовый обвал цен на заправках”, — заключил Вавилов.

https://ria.ru/20220425/skidki-1785228673.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, николай вавилов, total research, бензин, цены