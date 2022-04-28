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В Белгороде сработали системы ПВО
В Белгороде сработали системы ПВО - РИА Новости, 28.04.2022
В Белгороде сработали системы ПВО
В Белгороде сработали системы противовоздушной обороны, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Белгородской области. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T02:47
2022-04-28T02:47
2022-04-28T04:00
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Белгороде сработали системы противовоздушной обороны, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Белгородской области.Корреспондент РИА Новости сообщил, что в районе 1.50 на юге Белгорода был слышен взрыв, а по данным местных СМИ, еще два прогремели около полуночи.В сети распространяются фото и видео, на которых, как утверждается, показано, как в ночном небе Белгорода работают средства ПВО.
https://ria.ru/20220427/stakhanov-1785772298.html
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белгород, происшествия, украина, россия
02:47 28.04.2022 (обновлено: 04:00 28.04.2022)
В Белгороде сработали системы ПВО
"Известия": в Белгороде сработали системы ПВО