https://ria.ru/20220428/belgorod-1785851752.html

В Белгороде сработали системы ПВО

В Белгороде сработали системы ПВО - РИА Новости, 28.04.2022

В Белгороде сработали системы ПВО

В Белгороде сработали системы противовоздушной обороны, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Белгородской области. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T02:47

2022-04-28T02:47

2022-04-28T04:00

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Белгороде сработали системы противовоздушной обороны, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Белгородской области.Корреспондент РИА Новости сообщил, что в районе 1.50 на юге Белгорода был слышен взрыв, а по данным местных СМИ, еще два прогремели около полуночи.В сети распространяются фото и видео, на которых, как утверждается, показано, как в ночном небе Белгорода работают средства ПВО.

https://ria.ru/20220427/stakhanov-1785772298.html

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белгород, происшествия, украина, россия