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В Белгороде сработали системы ПВО - РИА Новости, 28.04.2022
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В Белгороде сработали системы ПВО
В Белгороде сработали системы ПВО - РИА Новости, 28.04.2022
В Белгороде сработали системы ПВО
В Белгороде сработали системы противовоздушной обороны, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Белгородской области. РИА Новости, 28.04.2022
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украина
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Белгороде сработали системы противовоздушной обороны, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Белгородской области.Корреспондент РИА Новости сообщил, что в районе 1.50 на юге Белгорода был слышен взрыв, а по данным местных СМИ, еще два прогремели около полуночи.В сети распространяются фото и видео, на которых, как утверждается, показано, как в ночном небе Белгорода работают средства ПВО.
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белгород, происшествия, украина, россия
02:47 28.04.2022 (обновлено: 04:00 28.04.2022)
 
В Белгороде сработали системы ПВО

"Известия": в Белгороде сработали системы ПВО

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗРПК "Панцирь-С1"
ЗРПК Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Белгороде сработали системы противовоздушной обороны, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Белгородской области.
Корреспондент РИА Новости сообщил, что в районе 1.50 на юге Белгорода был слышен взрыв, а по данным местных СМИ, еще два прогремели около полуночи.

"В Белгороде работают системы ПВО. Эту информацию подтвердил руководитель пресс-службы губернатора Белгородской области Иван Брызгалин", — говорится в материале издания.

В сети распространяются фото и видео, на которых, как утверждается, показано, как в ночном небе Белгорода работают средства ПВО.
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