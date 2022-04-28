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Скрытого конфликта США, НАТО и России нет, заявил Байден - РИА Новости, 28.04.2022
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Скрытого конфликта США, НАТО и России нет, заявил Байден
Скрытого конфликта США, НАТО и России нет, заявил Байден - РИА Новости, 28.04.2022
Скрытого конфликта США, НАТО и России нет, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что события вокруг Украины - это не скрытый конфликт США, НАТО и России. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T19:20
2022-04-28T19:20
в мире
украина
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сша
нато
джо байден
донбасс
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что события вокруг Украины - это не скрытый конфликт США, НАТО и России."Это не правда", - сказал Байден в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.Байден ранее в четверг направил запрос в конгресс о выделении дополнительно 33 миллиардов долларов на новую помощь Украине, из общего пакета запрошенных средств администрация США планирует выделить порядка 20,4 миллиарда "на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности".Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/bayden-1786014707.html
https://ria.ru/20220428/ssha-1786011338.html
украина
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в мире, украина, россия, сша, нато, джо байден, донбасс
19:20 28.04.2022
 
Скрытого конфликта США, НАТО и России нет, заявил Байден

Президент Байден: события вокруг Украины — это не скрытый конфликт США, НАТО и России

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что события вокруг Украины - это не скрытый конфликт США, НАТО и России.
"Это не правда", - сказал Байден в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Байден не смог выговорить слово во время обвинения российских бизнесменов - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 18:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Байден в очередной раз запнулся во время выступления
Байден ранее в четверг направил запрос в конгресс о выделении дополнительно 33 миллиардов долларов на новую помощь Украине, из общего пакета запрошенных средств администрация США планирует выделить порядка 20,4 миллиарда "на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности".
Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 18:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США не нападают на Россию, заявил Байден
 
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