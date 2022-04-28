https://ria.ru/20220428/bayden-1786023169.html

Скрытого конфликта США, НАТО и России нет, заявил Байден

Скрытого конфликта США, НАТО и России нет, заявил Байден - РИА Новости, 28.04.2022

Скрытого конфликта США, НАТО и России нет, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что события вокруг Украины - это не скрытый конфликт США, НАТО и России. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T19:20

2022-04-28T19:20

2022-04-28T19:20

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что события вокруг Украины - это не скрытый конфликт США, НАТО и России."Это не правда", - сказал Байден в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.Байден ранее в четверг направил запрос в конгресс о выделении дополнительно 33 миллиардов долларов на новую помощь Украине, из общего пакета запрошенных средств администрация США планирует выделить порядка 20,4 миллиарда "на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности".Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/bayden-1786014707.html

https://ria.ru/20220428/ssha-1786011338.html

украина

россия

сша

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, сша, нато, джо байден, донбасс