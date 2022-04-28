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Байден в очередной раз запнулся во время выступления - РИА Новости, 28.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/bayden-1786014707.html
Байден в очередной раз запнулся во время выступления
Байден в очередной раз запнулся во время выступления - РИА Новости, 28.04.2022
Байден в очередной раз запнулся во время выступления
Президент США Джо Байден снова столкнулся с трудностями во время выступления, запнувшись на слове "клептократия". РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T18:37
2022-04-28T19:22
джо байден
сша
россия
в мире
украина
обострение ситуации в днр и лнр
камала харрис
барак обама
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ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден снова столкнулся с трудностями во время выступления, запнувшись на слове "клептократия".При этом Байден, который неоднократно ранее признавался в том, что в молодости ему пришлось бороться с заиканием, не сразу справился со словом "клептократия". "Это плохие ребята", — пояснил после некоторой паузы президент США.По его словам, законопроект даст полномочия правоохранительным органам изымать имущество россиян по ускоренной процедуре, а проданные активы отправлять на помощь Украине.В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
https://ria.ru/20220428/bayden-1785848310.html
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Байден не смог выговорить слово во время обвинения российских бизнесменов
Байден не сразу справился с обвинением против российских бизнесменов, в котором оказалось трудное для него слово
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джо байден, сша, россия, в мире, украина, камала харрис, барак обама, сирия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
18:37 28.04.2022 (обновлено: 19:22 28.04.2022)
 
Байден в очередной раз запнулся во время выступления

Байден не смог выговорить слово "клептократия" во время выступления

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ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден снова столкнулся с трудностями во время выступления, запнувшись на слове "клептократия".

"Я направил в конгресс всесторонний документ, который придаст дополнительные возможности нашим усилиям по изъятию (имущества) у российских олигархов... Чтобы мы были уверены, что заберем нажитое. Мы заберем это, арестуем яхты и роскошные дома", — сказал американский лидер в Белом доме.

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При этом Байден, который неоднократно ранее признавался в том, что в молодости ему пришлось бороться с заиканием, не сразу справился со словом "клептократия". "Это плохие ребята", — пояснил после некоторой паузы президент США.
По его словам, законопроект даст полномочия правоохранительным органам изымать имущество россиян по ускоренной процедуре, а проданные активы отправлять на помощь Украине.
В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДжо БайденСШАРоссияВ миреУкраинаКамала ХаррисБарак ОбамаСирияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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