https://ria.ru/20220428/bayden-1786014707.html

Байден в очередной раз запнулся во время выступления

Байден в очередной раз запнулся во время выступления - РИА Новости, 28.04.2022

Байден в очередной раз запнулся во время выступления

Президент США Джо Байден снова столкнулся с трудностями во время выступления, запнувшись на слове "клептократия". РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T18:37

2022-04-28T18:37

2022-04-28T19:22

джо байден

сша

россия

в мире

украина

обострение ситуации в днр и лнр

камала харрис

барак обама

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ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден снова столкнулся с трудностями во время выступления, запнувшись на слове "клептократия".При этом Байден, который неоднократно ранее признавался в том, что в молодости ему пришлось бороться с заиканием, не сразу справился со словом "клептократия". "Это плохие ребята", — пояснил после некоторой паузы президент США.По его словам, законопроект даст полномочия правоохранительным органам изымать имущество россиян по ускоренной процедуре, а проданные активы отправлять на помощь Украине.В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

https://ria.ru/20220428/bayden-1785848310.html

https://ria.ru/20220428/sanktsii-1785982813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Байден не смог выговорить слово во время обвинения российских бизнесменов Байден не сразу справился с обвинением против российских бизнесменов, в котором оказалось трудное для него слово 2022-04-28T18:37 true PT0M18S

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Наталья Макарова

джо байден, сша, россия, в мире, украина, камала харрис, барак обама, сирия, владимир путин, ситуация в днр и лнр