https://ria.ru/20220428/bayden-1786014707.html
Байден в очередной раз запнулся во время выступления
Байден в очередной раз запнулся во время выступления - РИА Новости, 28.04.2022
Байден в очередной раз запнулся во время выступления
Президент США Джо Байден снова столкнулся с трудностями во время выступления, запнувшись на слове "клептократия". РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T18:37
2022-04-28T18:37
2022-04-28T19:22
джо байден
сша
россия
в мире
украина
обострение ситуации в днр и лнр
камала харрис
барак обама
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ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден снова столкнулся с трудностями во время выступления, запнувшись на слове "клептократия".При этом Байден, который неоднократно ранее признавался в том, что в молодости ему пришлось бороться с заиканием, не сразу справился со словом "клептократия". "Это плохие ребята", — пояснил после некоторой паузы президент США.По его словам, законопроект даст полномочия правоохранительным органам изымать имущество россиян по ускоренной процедуре, а проданные активы отправлять на помощь Украине.В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
https://ria.ru/20220428/bayden-1785848310.html
https://ria.ru/20220428/sanktsii-1785982813.html
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Байден не смог выговорить слово во время обвинения российских бизнесменов
Байден не сразу справился с обвинением против российских бизнесменов, в котором оказалось трудное для него слово
2022-04-28T18:37
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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джо байден, сша, россия, в мире, украина, камала харрис, барак обама, сирия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
18:37 28.04.2022 (обновлено: 19:22 28.04.2022)
Байден в очередной раз запнулся во время выступления
Байден не смог выговорить слово "клептократия" во время выступления