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В США предложат изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины - РИА Новости, 28.04.2022
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В США предложат изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины
В США предложат изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины - РИА Новости, 28.04.2022
В США предложат изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины
Президент США Джо Байден в четверг предложит конгрессу законопроект, позволяющий "изымать" активы российских предпринимателей и направлять их "на пользу... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T15:09
2022-04-28T16:03
в мире
сша
владимир путин
украина
россия
министерство торговли сша
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ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг предложит конгрессу законопроект, позволяющий "изымать" активы российских предпринимателей и направлять их "на пользу Украине", заявил Белый дом."Сегодня президент Байден представит предложения по всеобъемлющему законодательному пакету, который расширит полномочия правительства США по привлечению российского правительства и российских олигархов к ответственности", - следует из распространенного заявления Белого дома.Отмечается, что данная инициатива была разработана в сотрудничестве с минфином, минюстом, госдепартаментом и министерством торговли США."Данный пакет предложений установит новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российской клептократией, позволит правительству использовать вырученные средства для поддержки Украины и еще сильнее укрепит правоохранительные инструменты", - указано в документе.Законопроект нацелен, в частности, на "упрощение процесса для ареста и конфискации актива российских олигархов, расширение перечня активов, подлежащих аресту, и обеспечение потока доходов на пользу Украине".Кроме того, данный пакет инициатив предполагает введение новой уголовной статьи, которая налагает ответственность за любое получение доходов от "коррупционных сделок" с правительством РФ.Предложения Байдена, как отмечается, также направлены на расширение ресурсов для взаимодействия с иностранным партнерами США по изъятию активов, связанных с коррупцией. Кроме того, согласно заявлению Белого дома, Байден в четверг направит конгрессу запрос на предоставление Киеву дополнительной военной помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220425/vzyskanie-1785296743.html
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в мире, сша, владимир путин, украина, россия, министерство торговли сша
15:09 28.04.2022 (обновлено: 16:03 28.04.2022)
 
В США предложат изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины

Президент Байден предложит изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг предложит конгрессу законопроект, позволяющий "изымать" активы российских предпринимателей и направлять их "на пользу Украине", заявил Белый дом.
"Сегодня президент Байден представит предложения по всеобъемлющему законодательному пакету, который расширит полномочия правительства США по привлечению российского правительства и российских олигархов к ответственности", - следует из распространенного заявления Белого дома.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 12:53
На Украине разработали механизм взыскания замороженных российских средств
Отмечается, что данная инициатива была разработана в сотрудничестве с минфином, минюстом, госдепартаментом и министерством торговли США.
"Данный пакет предложений установит новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российской клептократией, позволит правительству использовать вырученные средства для поддержки Украины и еще сильнее укрепит правоохранительные инструменты", - указано в документе.
Законопроект нацелен, в частности, на "упрощение процесса для ареста и конфискации актива российских олигархов, расширение перечня активов, подлежащих аресту, и обеспечение потока доходов на пользу Украине".
Кроме того, данный пакет инициатив предполагает введение новой уголовной статьи, которая налагает ответственность за любое получение доходов от "коррупционных сделок" с правительством РФ.
Предложения Байдена, как отмечается, также направлены на расширение ресурсов для взаимодействия с иностранным партнерами США по изъятию активов, связанных с коррупцией. Кроме того, согласно заявлению Белого дома, Байден в четверг направит конгрессу запрос на предоставление Киеву дополнительной военной помощи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 18:50В мире
Салливан: США не вернут российским бизнесменам замороженные активы
 
В миреСШАВладимир ПутинУкраинаРоссияМинистерство торговли США
 
 
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