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В ЦБ прокомментировали предложение банков отсрочить выпуск новых банкнот - РИА Новости, 28.04.2022
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В ЦБ прокомментировали предложение банков отсрочить выпуск новых банкнот
В ЦБ прокомментировали предложение банков отсрочить выпуск новых банкнот - РИА Новости, 28.04.2022
В ЦБ прокомментировали предложение банков отсрочить выпуск новых банкнот
ЦБ РФ изучит предложение Ассоциации банков России (АБР) отсрочить выпуск новых рублевых банкнот, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T06:26
2022-04-28T06:26
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. ЦБ РФ изучит предложение Ассоциации банков России (АБР) отсрочить выпуск новых рублевых банкнот, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.Российские банки просят ЦБ отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования, говорится в обращении АБР, которое есть в распоряжении РИА Новости.Банк России запланировал в период 2022–2025 годов выпустить в обращение модернизированные банкноты. Планируется, что 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей - в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году.
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центральный банк рф (цб рф), экономика
06:26 28.04.2022
 
В ЦБ прокомментировали предложение банков отсрочить выпуск новых банкнот

ЦБ РФ изучит предложение Ассоциации банков России отсрочить выпуск новых банкнот

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. ЦБ РФ изучит предложение Ассоциации банков России (АБР) отсрочить выпуск новых рублевых банкнот, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"Письмо получили и изучим предложения ассоциации", — заявили в ЦБ.
Российские банки просят ЦБ отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования, говорится в обращении АБР, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Банк России запланировал в период 2022–2025 годов выпустить в обращение модернизированные банкноты. Планируется, что 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей - в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году.
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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