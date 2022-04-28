https://ria.ru/20220428/bank-1785856516.html

В ЦБ прокомментировали предложение банков отсрочить выпуск новых банкнот

В ЦБ прокомментировали предложение банков отсрочить выпуск новых банкнот - РИА Новости, 28.04.2022

В ЦБ прокомментировали предложение банков отсрочить выпуск новых банкнот

ЦБ РФ изучит предложение Ассоциации банков России (АБР) отсрочить выпуск новых рублевых банкнот, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T06:26

2022-04-28T06:26

2022-04-28T06:26

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. ЦБ РФ изучит предложение Ассоциации банков России (АБР) отсрочить выпуск новых рублевых банкнот, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.Российские банки просят ЦБ отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования, говорится в обращении АБР, которое есть в распоряжении РИА Новости.Банк России запланировал в период 2022–2025 годов выпустить в обращение модернизированные банкноты. Планируется, что 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей - в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году.

https://ria.ru/20220428/bankomat-1785856387.html

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центральный банк рф (цб рф), экономика