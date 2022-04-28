https://ria.ru/20220428/balbek-1785883352.html

Бальбек раскритиковал заявление о признании России спонсором терроризма

Бальбек раскритиковал заявление о признании России спонсором терроризма - РИА Новости, 28.04.2022

Бальбек раскритиковал заявление о признании России спонсором терроризма

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном включении России в список стран-спонсоров... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T10:47

2022-04-28T10:47

2022-04-28T10:56

в мире

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руслан бальбек

сша

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Крымский политический эксперт Руслан Бальбек, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном включении России в список стран-спонсоров терроризма, заявил, что с американской репутации ничто не смоет клеймо спонсоров мирового террора.Блинкен во время слушаний в комитете сената заявил, что Штаты рассматривают вопрос включения России в список стран-спонсоров терроризма."Как известно, громче всех кричит "держи вора" сам вор, и Блинкен исключением из этого правила не стал. Страна, которая по всему миру организовывала ячейки террористов, создавала бандитские группировки, решила, что во всем виноваты русские", - сказал Бальбек РИА Новости.Он добавил, что допускает, что сенат предложение Блинкена поддержит и "американские вассалы взахлеб начнут это трезвонить на весь мир"."Но, как говорится, правда всегда одна, и сколько бы они ни кричали, ничто не смоет с американской репутации клеймо спонсоров и организаторов мирового террора", - заключил Бальбек.

https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785839278.html

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Дарья Буймова

в мире, энтони блинкен, руслан бальбек, сша, россия