https://ria.ru/20220428/avtotor-1785980143.html

Калининградский завод "Автотор" приостановит выпуск автомобилей

Калининградский завод "Автотор" приостановит выпуск автомобилей - РИА Новости, 28.04.2022

Калининградский завод "Автотор" приостановит выпуск автомобилей

Калининградский завод "Автотор", который стал первым в России заводом по сборке иномарок BMW, Kia и Hyundai, приостановит выпуск автомобилей с 1 по 22 мая, а... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:27

2022-04-28T16:27

2022-04-28T16:37

экономика

авто

калининград

россия

автотор

bmw x5

hyundai genesis

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КАЛИНИНГРАД, 28 апр – РИА Новости. Калининградский завод "Автотор", который стал первым в России заводом по сборке иномарок BMW, Kia и Hyundai, приостановит выпуск автомобилей с 1 по 22 мая, а коллектив уйдёт в корпоративный оплачиваемый отпуск, сообщила компания в своём Telegram-канале."С 1 по 22 мая 2022 года коллектив предприятий АВТОТОР будет находиться в корпоративном отпуске с оплатой со стороны работодателя в соответствии с нормами действующего законодательства РФ", - рассказали на предприятии.В полном составе работают структуры, управляющие строительством и оснащением новых производственных объектов и мощностей в рамках обязательств АВТОТОР по специнвестконтракту.Также продолжат штатную работу сотрудники конструкторско-внедренческого центра "Электроэлемент" и других подразделений, задействованных в реализации проекта по созданию производства электромобилей.Ранее "Автотор" сообщал, что принимает все меры для сохранения коллектива на фоне приостановки производства машин BMW.Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. На сегодняшний день "Автотор" выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объём производства превысил 2,5 миллиона автомобилей.

https://ria.ru/20220303/avtomobili-1776168766.html

https://ria.ru/20220420/avtotor-1784407805.html

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, калининград, россия, автотор, bmw x5, hyundai genesis