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Калининградский завод "Автотор" приостановит выпуск автомобилей - РИА Новости, 28.04.2022
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Калининградский завод "Автотор" приостановит выпуск автомобилей
Калининградский завод "Автотор" приостановит выпуск автомобилей - РИА Новости, 28.04.2022
Калининградский завод "Автотор" приостановит выпуск автомобилей
Калининградский завод "Автотор", который стал первым в России заводом по сборке иномарок BMW, Kia и Hyundai, приостановит выпуск автомобилей с 1 по 22 мая, а... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:27
2022-04-28T16:37
экономика
авто
калининград
россия
автотор
bmw x5
hyundai genesis
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КАЛИНИНГРАД, 28 апр – РИА Новости. Калининградский завод "Автотор", который стал первым в России заводом по сборке иномарок BMW, Kia и Hyundai, приостановит выпуск автомобилей с 1 по 22 мая, а коллектив уйдёт в корпоративный оплачиваемый отпуск, сообщила компания в своём Telegram-канале."С 1 по 22 мая 2022 года коллектив предприятий АВТОТОР будет находиться в корпоративном отпуске с оплатой со стороны работодателя в соответствии с нормами действующего законодательства РФ", - рассказали на предприятии.В полном составе работают структуры, управляющие строительством и оснащением новых производственных объектов и мощностей в рамках обязательств АВТОТОР по специнвестконтракту.Также продолжат штатную работу сотрудники конструкторско-внедренческого центра "Электроэлемент" и других подразделений, задействованных в реализации проекта по созданию производства электромобилей.Ранее "Автотор" сообщал, что принимает все меры для сохранения коллектива на фоне приостановки производства машин BMW.Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. На сегодняшний день "Автотор" выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объём производства превысил 2,5 миллиона автомобилей.
https://ria.ru/20220303/avtomobili-1776168766.html
https://ria.ru/20220420/avtotor-1784407805.html
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экономика, авто, калининград, россия, автотор, bmw x5, hyundai genesis
16:27 28.04.2022 (обновлено: 16:37 28.04.2022)
 
Калининградский завод "Автотор" приостановит выпуск автомобилей

Калининградский завод "Автотор" приостановит выпуск автомобилей с 1 по 22 мая

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль Hyundai Sonata на предприятии "Автотор" в Калининграде
Автомобиль Hyundai Sonata на предприятии Автотор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Автомобиль Hyundai Sonata на предприятии "Автотор" в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 28 апр – РИА Новости. Калининградский завод "Автотор", который стал первым в России заводом по сборке иномарок BMW, Kia и Hyundai, приостановит выпуск автомобилей с 1 по 22 мая, а коллектив уйдёт в корпоративный оплачиваемый отпуск, сообщила компания в своём Telegram-канале.
"С 1 по 22 мая 2022 года коллектив предприятий АВТОТОР будет находиться в корпоративном отпуске с оплатой со стороны работодателя в соответствии с нормами действующего законодательства РФ", - рассказали на предприятии.
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В полном составе работают структуры, управляющие строительством и оснащением новых производственных объектов и мощностей в рамках обязательств АВТОТОР по специнвестконтракту.
Также продолжат штатную работу сотрудники конструкторско-внедренческого центра "Электроэлемент" и других подразделений, задействованных в реализации проекта по созданию производства электромобилей.
Ранее "Автотор" сообщал, что принимает все меры для сохранения коллектива на фоне приостановки производства машин BMW.
Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведётся с мая 1997 года. На сегодняшний день "Автотор" выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объём производства превысил 2,5 миллиона автомобилей.
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ЭкономикаАвтоКалининградРоссияАвтоторBMW X5Hyundai Genesis
 
 
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