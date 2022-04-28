https://ria.ru/20220428/avtoprobeg-1786030378.html

В Татарстане встретили автопробег "Zа мир без нацизма!"

В Татарстане встретили автопробег "Zа мир без нацизма!" - РИА Новости, 28.04.2022

В Татарстане встретили автопробег "Zа мир без нацизма!"

Казань в четверг присоединилась к Всероссийскому автопробегу "Zа мир без нацизма", организованному Федерацией независимых профсоюзов России. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T20:28

2022-04-28T20:28

2022-04-28T20:28

республика татарстан

общество

россия

набережные челны

украина

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Казань в четверг присоединилась к Всероссийскому автопробегу "Zа мир без нацизма", организованному Федерацией независимых профсоюзов России.Встреча его участников прошла на площади перед Центром семьи "Казан", где собрались несколько сотен горожан и состоялись выступления творческих коллективов. В столице Татарстана к акции примкнули более 200 автомобилей, проследовавших по главным улицам города под лозунгами "Зa мир! Труд! Май!" и "За мир без нацизма!"."Замечательные, яркие слова: "За мир, труд, май!". Очень долгое время благодаря победе в Великой Отечественной войне мы не слышали слова нацисты, мы жили в мире и согласии. Сегодня наш митинг вновь проходит под девизом "За мир без нацистов!". Пусть наша встреча придаст невероятные силы нашим войскам, которые принимают участие в военной спецоперации. Татарстан полностью солидарен со всей Россией", - сказала на церемонии встречи заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.Накануне профсоюзный автопробег принимали в Набережных Челнах.Федерация независимых профсоюзов России с 12 апреля по 9 мая проводит всероссийский автопробег в поддержку специальной операции на Украине. В акции принимают участие горожане, ветераны войн и труда. Первым городом, встретившим пробег, стал Владивосток. Участники автопробега встретятся в Москве на Красной площади 1 мая, а 9 мая колонна прибудет в Волгоград, где на Мамаевом кургане пройдут мероприятия, посвященные Дню Победы.

https://ria.ru/20220415/avtoprobeg-1783659320.html

https://ria.ru/20220424/avtoprobeg-1785154382.html

россия

набережные челны

украина

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, набережные челны, украина, республика татарстан (татарстан)