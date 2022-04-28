В Татарстане встретили автопробег "Zа мир без нацизма!"
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУчастники всероссийского автопробега "Zа мир без нацизма"
Участники всероссийского автопробега "Zа мир без нацизма" . Архивное фото
КАЗАНЬ, 28 апр - РИА Новости. Казань в четверг присоединилась к Всероссийскому автопробегу "Zа мир без нацизма", организованному Федерацией независимых профсоюзов России.
Встреча его участников прошла на площади перед Центром семьи "Казан", где собрались несколько сотен горожан и состоялись выступления творческих коллективов. В столице Татарстана к акции примкнули более 200 автомобилей, проследовавших по главным улицам города под лозунгами "Зa мир! Труд! Май!" и "За мир без нацизма!".
"Замечательные, яркие слова: "За мир, труд, май!". Очень долгое время благодаря победе в Великой Отечественной войне мы не слышали слова нацисты, мы жили в мире и согласии. Сегодня наш митинг вновь проходит под девизом "За мир без нацистов!". Пусть наша встреча придаст невероятные силы нашим войскам, которые принимают участие в военной спецоперации. Татарстан полностью солидарен со всей Россией", - сказала на церемонии встречи заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.
Накануне профсоюзный автопробег принимали в Набережных Челнах.
Федерация независимых профсоюзов России с 12 апреля по 9 мая проводит всероссийский автопробег в поддержку специальной операции на Украине. В акции принимают участие горожане, ветераны войн и труда. Первым городом, встретившим пробег, стал Владивосток. Участники автопробега встретятся в Москве на Красной площади 1 мая, а 9 мая колонна прибудет в Волгоград, где на Мамаевом кургане пройдут мероприятия, посвященные Дню Победы.
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