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СМИ: Минтранс разработал стратегию развития авиаотрасли до 2030 года - РИА Новости, 28.04.2022
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СМИ: Минтранс разработал стратегию развития авиаотрасли до 2030 года
СМИ: Минтранс разработал стратегию развития авиаотрасли до 2030 года - РИА Новости, 28.04.2022
СМИ: Минтранс разработал стратегию развития авиаотрасли до 2030 года
Российский Минтранс подготовил проект комплексной программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года стоимостью 627 миллиардов рублей: она предполагает... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T09:50
2022-04-28T09:50
экономика
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский Минтранс подготовил проект комплексной программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года стоимостью 627 миллиардов рублей: она предполагает пополнение парка на 1000 самолетов российского производства, а более половины парка иностранных самолетов может пойти на запчасти из-за проблем с обслуживанием, пишет в четверг газета "Коммерсант".В базовом сценарии предполагается, что участники рынка найдут некие каналы пополнения запасов комплектующих и расходных материалов с учетом того, что до трети существующего парка будет разобрано на запчасти. В итоге к концу 2025 года не менее 70% иностранного авиапарка останется в эксплуатации.Пессимистический же вариант отражает ожидания, что пополнить запас запчастей не удастся, тогда со второго полугодия 2022 года парк иностранных самолетов "интенсивно сокращается, и в дальнейшем его разборка обеспечивает летную годность остающегося в эксплуатации авиапарка". Какой парк останется в эксплуатации, не уточняется, но, по словам источника газеты в Минтрансе, самый худший сценарий исходит из "угрозы остановки от половины до двух третей парка"."Первостепенной задачей", говорится в документе, является получение запчастей и расходных материалов для техобслуживания, поскольку "текущий уровень обеспеченности по отдельным позициям составляет от двух до пяти месяцев"."С учетом динамики выбытия иностранных самолетов" по базовому сценарию Минтранс рассчитывает, что в 2025 году флот в РФ будет насчитывать 999 воздушных судов (из них 427 иностранных), пишет издание. К 2030 году парк должен вырасти до 1602 самолетов (208 иностранных) за счет ускоренного выпуска отечественных самолетов. Пессимистический прогноз предполагает, что иностранные самолеты будут выбывать быстрее, поэтому в нем заложено 870 самолетов к 2025 году (из них 298 иностранных) и 1556 самолетов в 2030 году.Прогноз пассажиропотока на 2022 год остается неизменным, на уровне 100 миллионов пассажиров в год. В дальнейшем ожидаемые объемы авиаперевозок снижаются. По базовому сценарию речь идет о 76,3 миллиона пассажиров в 2025 году и около 92,2 миллиона пассажиров в 2030 году. В пессимистическом прогнозе - 58,2 миллиона пассажиров в 2025 году и до 85,7 миллиона пассажиров в 2030 году. Но, уточняет источник "Коммерсанта" в Минтрансе, сейчас обсуждается корректировка программы, которая предусматривает полное восстановление перевозок к 2030 году.
https://ria.ru/20220426/aviaotrasl-1785486363.html
https://ria.ru/20220131/aviaotrasl-1770309154.html
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экономика, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
09:50 28.04.2022
 
СМИ: Минтранс разработал стратегию развития авиаотрасли до 2030 года

"Ъ": Минтранс разработал стратегию развития авиатранспортной отрасли до 2030 года

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский Минтранс подготовил проект комплексной программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года стоимостью 627 миллиардов рублей: она предполагает пополнение парка на 1000 самолетов российского производства, а более половины парка иностранных самолетов может пойти на запчасти из-за проблем с обслуживанием, пишет в четверг газета "Коммерсант".
В базовом сценарии предполагается, что участники рынка найдут некие каналы пополнения запасов комплектующих и расходных материалов с учетом того, что до трети существующего парка будет разобрано на запчасти. В итоге к концу 2025 года не менее 70% иностранного авиапарка останется в эксплуатации.
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Пессимистический же вариант отражает ожидания, что пополнить запас запчастей не удастся, тогда со второго полугодия 2022 года парк иностранных самолетов "интенсивно сокращается, и в дальнейшем его разборка обеспечивает летную годность остающегося в эксплуатации авиапарка". Какой парк останется в эксплуатации, не уточняется, но, по словам источника газеты в Минтрансе, самый худший сценарий исходит из "угрозы остановки от половины до двух третей парка".
"Первостепенной задачей", говорится в документе, является получение запчастей и расходных материалов для техобслуживания, поскольку "текущий уровень обеспеченности по отдельным позициям составляет от двух до пяти месяцев".
"С учетом динамики выбытия иностранных самолетов" по базовому сценарию Минтранс рассчитывает, что в 2025 году флот в РФ будет насчитывать 999 воздушных судов (из них 427 иностранных), пишет издание. К 2030 году парк должен вырасти до 1602 самолетов (208 иностранных) за счет ускоренного выпуска отечественных самолетов. Пессимистический прогноз предполагает, что иностранные самолеты будут выбывать быстрее, поэтому в нем заложено 870 самолетов к 2025 году (из них 298 иностранных) и 1556 самолетов в 2030 году.
Прогноз пассажиропотока на 2022 год остается неизменным, на уровне 100 миллионов пассажиров в год. В дальнейшем ожидаемые объемы авиаперевозок снижаются. По базовому сценарию речь идет о 76,3 миллиона пассажиров в 2025 году и около 92,2 миллиона пассажиров в 2030 году. В пессимистическом прогнозе - 58,2 миллиона пассажиров в 2025 году и до 85,7 миллиона пассажиров в 2030 году. Но, уточняет источник "Коммерсанта" в Минтрансе, сейчас обсуждается корректировка программы, которая предусматривает полное восстановление перевозок к 2030 году.
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ЭкономикаРоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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