https://ria.ru/20220428/armeniya-1785945290.html

Армения отменяет все санитарные ограничения для туристов

Армения отменяет все санитарные ограничения для туристов - РИА Новости, 28.04.2022

Армения отменяет все санитарные ограничения для туристов

Армения с 1 мая отменяет все санитарные требования к прибывающим туристам. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:10

2022-04-28T16:10

2022-04-28T16:10

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Армения с 1 мая отменяет все санитарные требования к прибывающим туристам.Иностранным гостям не придется предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или сертификат о вакцинации.Такое решение принято из-за значительного снижения числа заболевших в республике. Сертификат о вакцинации или ПЦР-тест при въезде в Армению не потребуется, сказала министр здравоохранения Анаит Аванесян, представляя проект на заседании правительства в четверг.В нем предлагается внесение корректировок в решении о карантине. Министр отметила, что за последние 14 дней зафиксировано 140 случаев заражения коронавирусом, что на 32% ниже, чем в прошлый период.Накануне зафиксировано только 3 случая.Для поездки в Армению российским туристам не нужна не только виза, но даже и загранпаспорт. Из Москвы в Ереван можно улететь прямым рейсом, стоимость билета — от 12,8 тысячи рублей.Новые маршруты в эту страну регулярно открываются и из других городов России. Так, авиакомпания "Азимут" с 30 апреля полетит в Ереван их Махачкалы. Из Сочи в столицу Армении можно добраться на рейсах FlyOne Armenia, "Россия", "Азимут", Utair, Nordwind, PegasFly, Red Wings и Smartavia.

https://ria.ru/20220427/karty-1785529670.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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