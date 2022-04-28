https://ria.ru/20220428/armeniya-1785945290.html
Армения отменяет все санитарные ограничения для туристов
Армения отменяет все санитарные ограничения для туристов - РИА Новости, 28.04.2022
Армения отменяет все санитарные ограничения для туристов
Армения с 1 мая отменяет все санитарные требования к прибывающим туристам. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:10
2022-04-28T16:10
2022-04-28T16:10
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Армения с 1 мая отменяет все санитарные требования к прибывающим туристам.Иностранным гостям не придется предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или сертификат о вакцинации.Такое решение принято из-за значительного снижения числа заболевших в республике. Сертификат о вакцинации или ПЦР-тест при въезде в Армению не потребуется, сказала министр здравоохранения Анаит Аванесян, представляя проект на заседании правительства в четверг.В нем предлагается внесение корректировок в решении о карантине. Министр отметила, что за последние 14 дней зафиксировано 140 случаев заражения коронавирусом, что на 32% ниже, чем в прошлый период.Накануне зафиксировано только 3 случая.Для поездки в Армению российским туристам не нужна не только виза, но даже и загранпаспорт. Из Москвы в Ереван можно улететь прямым рейсом, стоимость билета — от 12,8 тысячи рублей.Новые маршруты в эту страну регулярно открываются и из других городов России. Так, авиакомпания "Азимут" с 30 апреля полетит в Ереван их Махачкалы. Из Сочи в столицу Армении можно добраться на рейсах FlyOne Armenia, "Россия", "Азимут", Utair, Nordwind, PegasFly, Red Wings и Smartavia.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, армения, ереван, москва, коронавирус covid-19, ютэйр, smartavia, вакцинация, сертификат о вакцинации
Армения отменяет все санитарные ограничения для туристов
Власти Армении планируют с 1 мая отменить антиковидные ограничения для туристов
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Армения с 1 мая отменяет все санитарные требования к прибывающим туристам.
Иностранным гостям не придется предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или сертификат о вакцинации.
Такое решение принято из-за значительного снижения числа заболевших в республике.
Сертификат о вакцинации или ПЦР-тест при въезде в Армению
не потребуется, сказала
министр здравоохранения Анаит Аванесян, представляя проект на заседании правительства в четверг.
В нем предлагается внесение корректировок в решении о карантине. Министр отметила, что за последние 14 дней зафиксировано 140 случаев заражения коронавирусом, что на 32% ниже, чем в прошлый период.
Накануне зафиксировано только 3 случая.
Для поездки в Армению российским туристам не нужна не только виза, но даже и загранпаспорт. Из Москвы в Ереван можно улететь прямым рейсом, стоимость билета — от 12,8 тысячи рублей.
Новые маршруты в эту страну регулярно открываются и из других городов России. Так, авиакомпания "Азимут" с 30 апреля полетит в Ереван их Махачкалы. Из Сочи в столицу Армении можно добраться на рейсах FlyOne Armenia, "Россия", "Азимут", Utair, Nordwind, PegasFly, Red Wings и Smartavia.