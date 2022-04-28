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В Херсоне обнаружили украинский архив с материалами на российских судей - РИА Новости, 28.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220428/arkhiv-1785853860.html
В Херсоне обнаружили украинский архив с материалами на российских судей
В Херсоне обнаружили украинский архив с материалами на российских судей - РИА Новости, 28.04.2022
В Херсоне обнаружили украинский архив с материалами на российских судей
В Херсоне нашли брошенный украинскими силовиками архив так называемой прокуратуры по Крыму и Севастополю с материалами на российских судей и прокуроров, часть... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T04:06
2022-04-28T10:12
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
в мире
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ХЕРСОН, 28 апр — РИА Новости. В Херсоне нашли брошенный украинскими силовиками архив так называемой прокуратуры по Крыму и Севастополю с материалами на российских судей и прокуроров, часть документов попала в распоряжение РИА Новости."После перехода Крыма под юрисдикцию Российской Федерации Украина не ликвидировала работавшие в Крыму органы силовых ведомств, а передислоцировала их в Херсон. Из Херсона украинские силовики за государственный счет имитировали свою деятельность уже в виртуальном правовом поле бывшей территории Украины", — пояснил агентству сотрудник российских силовых структур.Из изученных материалов стало известно, что на Украине против российских судей и прокуроров открыли уголовные дела по части 1 статьи 438 УК Украины, которая подразумевает "жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых дано Верховной радой Украины, а также отдача приказов о совершении таких действий".В частности, по этой статье предъявили обвинения и заочно арестовали трех судей районных судов и двух прокуроров, которые разбирали дело о незаконном пересечении государственной границы России 25 ноября 2018 года и вынесли решение о заключении под стражу 24 военнослужащих ВМС Украины.В тот день погранслужба ФСБ с применением оружия задержала в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В ФСБ тогда заявили, что украинские военные корабли вошли в территориальные воды России по указанию киевских властей, эту провокацию координировали два сотрудника СБУ.При этом военнослужащие, по документам киевских властей, признавались военнопленными, но это не соответствует российскому законодательству. После изменения меры пресечения они беспрепятственно выехали на Украину, заключил представитель силовых структур.Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область. Позже здесь запустили трансляцию российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/denatsifikatsiya-1785848109.html
https://ria.ru/20220427/kherson-1785826243.html
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украина, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, в мире
04:06 28.04.2022 (обновлено: 10:12 28.04.2022)
 
В Херсоне обнаружили украинский архив с материалами на российских судей

В Херсоне к силовикам РФ попал архив прокуратуры Украины с материалами на российских судей

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости
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ХЕРСОН, 28 апр — РИА Новости. В Херсоне нашли брошенный украинскими силовиками архив так называемой прокуратуры по Крыму и Севастополю с материалами на российских судей и прокуроров, часть документов попала в распоряжение РИА Новости.
"После перехода Крыма под юрисдикцию Российской Федерации Украина не ликвидировала работавшие в Крыму органы силовых ведомств, а передислоцировала их в Херсон. Из Херсона украинские силовики за государственный счет имитировали свою деятельность уже в виртуальном правовом поле бывшей территории Украины", — пояснил агентству сотрудник российских силовых структур.
Из изученных материалов стало известно, что на Украине против российских судей и прокуроров открыли уголовные дела по части 1 статьи 438 УК Украины, которая подразумевает "жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых дано Верховной радой Украины, а также отдача приказов о совершении таких действий".
В частности, по этой статье предъявили обвинения и заочно арестовали трех судей районных судов и двух прокуроров, которые разбирали дело о незаконном пересечении государственной границы России 25 ноября 2018 года и вынесли решение о заключении под стражу 24 военнослужащих ВМС Украины.
Военнослужащие Росгвардии в Херсоне - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
00:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российский дипломат заявил, что денацификация Украины будет завершена
В тот день погранслужба ФСБ с применением оружия задержала в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В ФСБ тогда заявили, что украинские военные корабли вошли в территориальные воды России по указанию киевских властей, эту провокацию координировали два сотрудника СБУ.
"В отношениях с Украиной Российская Федерация тогда столкнулась с коллизией трактовки нормы права по отношению к одному и тому же деянию, которое украинская пропаганда попыталась представить международному сообществу как нарушение международных норм права (жестокое отношение к военнопленным), сфабриковав фейковые уголовные дела ведомством непонятной юрисдикции", — подчеркнул собеседник агентства.
При этом военнослужащие, по документам киевских властей, признавались военнопленными, но это не соответствует российскому законодательству. После изменения меры пресечения они беспрепятственно выехали на Украину, заключил представитель силовых структур.
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Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область. Позже здесь запустили трансляцию российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.
Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымВ мире
 
 
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