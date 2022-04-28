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Суд в Симферополе арестовал бывшего украинского морпеха, готовившего теракт - РИА Новости, 28.04.2022
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Суд в Симферополе арестовал бывшего украинского морпеха, готовившего теракт
Суд в Симферополе арестовал бывшего украинского морпеха, готовившего теракт - РИА Новости, 28.04.2022
Суд в Симферополе арестовал бывшего украинского морпеха, готовившего теракт
Суд в Симферополе арестовал на 2 месяца бывшего украинского морпеха, подозреваемого в подготовке теракта в ТЦ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T19:35
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происшествия
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РИА Новости. Суд в Симферополе арестовал на 2 месяца бывшего украинского морпеха, подозреваемого в подготовке теракта в ТЦ, передает корреспондент РИА Новости.
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происшествия, симферополь
Материал дополняется
19:35 28.04.2022 (обновлено: 19:52 28.04.2022)
 
Суд в Симферополе арестовал бывшего украинского морпеха, готовившего теракт

Суд в Симферополе арестовал бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в ТЦ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПожарный расчет у торгового центра "Меганом" в Симферополе
Пожарный расчет у торгового центра Меганом в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пожарный расчет у торгового центра "Меганом" в Симферополе. Архивное фото
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РИА Новости. Суд в Симферополе арестовал на 2 месяца бывшего украинского морпеха, подозреваемого в подготовке теракта в ТЦ, передает корреспондент РИА Новости.
 
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