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Суд в Симферополе арестовал бывшего украинского морпеха, готовившего теракт

Суд в Симферополе арестовал бывшего украинского морпеха, готовившего теракт - РИА Новости, 28.04.2022

Суд в Симферополе арестовал бывшего украинского морпеха, готовившего теракт

Суд в Симферополе арестовал на 2 месяца бывшего украинского морпеха, подозреваемого в подготовке теракта в ТЦ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T19:35

2022-04-28T19:35

2022-04-28T19:52

происшествия

симферополь

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РИА Новости. Суд в Симферополе арестовал на 2 месяца бывшего украинского морпеха, подозреваемого в подготовке теракта в ТЦ, передает корреспондент РИА Новости.

симферополь

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происшествия, симферополь