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Суд в Симферополе арестовал бывшего украинского морпеха, готовившего теракт
Суд в Симферополе арестовал бывшего украинского морпеха, готовившего теракт - РИА Новости, 28.04.2022
Суд в Симферополе арестовал бывшего украинского морпеха, готовившего теракт
Суд в Симферополе арестовал на 2 месяца бывшего украинского морпеха, подозреваемого в подготовке теракта в ТЦ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T19:35
2022-04-28T19:35
2022-04-28T19:52
происшествия
симферополь
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РИА Новости. Суд в Симферополе арестовал на 2 месяца бывшего украинского морпеха, подозреваемого в подготовке теракта в ТЦ, передает корреспондент РИА Новости.
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происшествия, симферополь
Материал дополняется
19:35 28.04.2022 (обновлено: 19:52 28.04.2022)
Суд в Симферополе арестовал бывшего украинского морпеха, готовившего теракт
Суд в Симферополе арестовал бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в ТЦ